學測考試時間隨題目長度延長？大考中心：暫無規畫

學測、指考考題素養化，國文科題本常破萬字，涉及計算的自然科也動輒四、五千字，但題數並未減少，第一線教師呼籲考試時間延長10分鐘來因應，尤其是國文、社會、自然三科。大考中心主任周兆民表示，目前110學年學測、指考和111學年起的新制學測與分科測驗，都沒有規畫延長考試時間，但會確保各科兼納基本題與素養題。

大考中心近日決議，110學年起特殊生考學測，時間可再增加10分鐘，有教師認為，一般生考試也應隨題本頁數或總字數增加，跟著調整時間。學測自然、社會兩科因考生反映寫不完，去年起已從100分鐘改成110分鐘。不過111學年起加入結合選擇與非選題的混合題型，教師盼增為120分鐘。

周兆民表示，大考中心目前沒規畫延長考試時間，但會確保各科題目兼納基本題與素養題，「不會每題都是素養題」。他也表示，題目有鑑別度比考試時間長短更重要，大考中心會持續精進，增加題目鑑別度。

周兆民以今年指考為例，他說今年指考國文題本文字量比往年多，題目總字數破1.3萬大關，但題目長短和難易度沒有絕對關聯。國文科從107學年改成選擇題以來，五標並沒有受到太大影響。今年雖字多，前三標都比往年高，鑑別度也是近三年最好。

相較之下，周兆民指出，今年數甲素養題只有一題，文字量少，不過頂標只有60分創五年新低，五標也都是五年新低。但對數學程度好的考生來說，今年鑑別度仍有出來，今年最高分為96.8分。