影／中一中賴柏瑄愛熱舞 拚上台大想讀電機

台中一中賴柏瑄學測58級分，申請入學與台大電機系擦身而過，他高一、高二投入熱舞社，社團占據多數時間，高二下調整學習節奏，「知道目標還是學業，要考上好大學」。他說，玩社團不是成績不好的藉口，那是學一項專長，還是以課業為重。

賴柏瑄擅長「地板舞（Breaking）」，從國小就覺得「會跳舞很帥」，高中正式加入熱舞社，「不希望自己只會讀書，還想要有一個專長興趣」，他的雙親都是牙醫，尊重兒子的興趣，還問他想不想當職業舞者。

中一中老師說，賴柏瑄校排成績浮動很大，成績好、壞可落差200多名。他說，高一課業與社團的時間分配比重是3：7，高二下5：5，從天天跳舞到高三幾乎完全放下。

賴柏瑄學測和台大電機擦肩而過，下定決心拚指考，一開始找不到讀書方法，成績沒有起色，主動請教科學班和成績好的同學「你們怎麼唸書？」調整步調。

他說，國小、國中觀念不深，只要考試前多寫題目，大概就能掌握重點，高中課業用這招是無效的，必須完全了解各章節的概念，能教同學不懂的題目，就代表自己學會了，尤其數學不僅要能講出觀念，還要多練習。

物理、化學依照段考章節認真讀，慢慢開竅，抓到讀書方法，高三上準備學測時讀書觀念已很完整，但仍以1級分之差無法申請台大電機系。