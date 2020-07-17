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指考／補教估台大法律降15分 熱門校系落點一次看
大學指考今寄發成績單，今年國文、數甲、數乙、生物、公民頂標降五到八分不等，補教預估，頂尖校系落點也比去年降5到10分。醫學和牙醫兩系最低錄取分數為413分，要上台大醫科至少443分。如要錄取台大，一類組考生五科要達390分、二類組五科達374分。中字輩錄取分數估340分。
指考今公告成績，公民頂標僅76分比去年降5分，國文頂標77分比去年降8分，數乙頂標77分也比去年少8分。升學輔導專家藍天予推估，公民有加權的科系錄取分數降幅高，採計國文、英文、數乙、歷史、公民的台大法律系財經法組要達450分，門檻比去年降15分。台大國企系數乙加權為二，今年估606分有望錄取，比去年降9分。
自然組科目也變難，數甲頂標僅60分比去年低7分、中位數35分；只有13％考生及格，人數約是去年的一半。生物頂標75分也比去年降7分。藍天予表示，預估今年公費醫科門檻為410分，比去年降11分；想錄取自費醫學系或牙醫系，至少要413分。
大學指考今天上午9時起開放查詢成績並寄發成績單，網址為：https://www.ceec.edu.tw/ ；大考中心另提供語音查詢（02-2364-3677）和簡訊通知成績服務。
大考中心表示，考生如對成績有疑義，申請複查時間為7月17日至7月20日。欲複查考生要憑成績通知單上的複查密碼，上成績複查系統申請。大考中心將於7月23日開放上網查詢並寄發複查結果。考試分發期程隨之展開，7月24日至28日開放登記志願，最終放榜日為8月7日。
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