指考／補教預言台大「死亡交叉」 資工分數恐贏電機

大學指考今公告成績，補教業者預估今年是資工、電機兩系翻轉年，台大今年有可能出現「死亡交叉」，資工系最低錄取分數首度勝過電機系，翻轉第二類組排行榜。從近年數據來看，台大資工系指考最低錄取分數已直逼電機系，相差分數從前年的三分縮減為去年的1.5分，

樂學網總經理張財銘引述數據指出，從今年學測個人申請來看，同時正取台大電機和資工的學生，最後有29％選擇台大資工，此比率明顯高於去年的20％，反映許多考生的志願正在改變。

張財銘也說，今年全球受新冠肺炎疫情影響，預估社會趨勢將讓生物科技相關科系分數看漲，反之觀光、餐飲等系可能較少人選填，導致錄取分數下降。

三類組科系錄取分數也有變化，張財銘指出，今年指考數甲和國文偏難，估今年443分有機會錄取台大醫科，比去年下降四分。醫科、牙醫、中醫三系個人申請名額增，考試分發總名額也從去年556人下降到502人，比如高雄醫學大學牙醫系從40人減為16人，錄取難度恐升高。