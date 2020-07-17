指考／他因疫情放棄香港2名校 拚指考可望上台大

109年大學指考成績公布，基隆市二信高中陳柏睿、江紓柔社會組5科都衝出400分以上高分，落點分析顯示都有機會上台大。

陳柏睿早先已錄取香港中文大學及香港城市大學的商學院，都是QS世界排名百大的名校，但考慮疫情不穩，留下來再拚指考，給自己多一個選項。同為頂大班同學的江紓柔學測54級分表現失常，目標台大與政大的她也決心指考，雙雙都考出好成績。

今年大學指考數學乙偏難，較去年頂標驟降8分，前標更暴跌13分，全國僅331人比起去年一口氣少了近三分之一，二信高中林倖瑜數乙考出滿分實屬不易。

她表示，高中雖然選擇自然組，但她也不排除大學往會計、經濟等商管領域發展，因此多考了一科數乙，她認為現今社會鼓勵「跨域」，她希望用指考的成績及更多校系的選擇機會，爭取更適合自己及更好的校系。

張家瑜因為喜歡化學，大學學測前就已經鎖定化學相關的校系，雖然申請入學如願錄取國立東華大學化學系，沒想到學測後家庭遭逢巨變，母親突然病逝，擔心離家太遠無法留在基隆陪伴父親並照顧奶奶，毅然決然投入指考，再拚離家近的學校。皇天不負苦心人，指考5科接近290分，極有機會考上海大，達成照顧家人的孝心。