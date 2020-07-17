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指考／數乙非選題難度高 1.1萬考生抱蛋
大學指考今公告成績，大考中心舉行成績統計資料說明會，數甲、數乙和生物五標都創五年新低，當中數乙分數呈兩極，有101人零分、331人滿分，兩者人數都居10科之冠。數乙的非選題更有1萬1619考生抱蛋。大考中心表示，數乙鑑別度還可以更好，未來還會再調整改善。
北一女中數學教師吳銘祥分析，數乙今年非選第二題是全卷最難，學生需熟悉向量、斜率的轉換，並搭配參數式的應用，才有利思考及計算。除第二題不容易取分外，第一題融合新冠肺炎疫情傳染的問題，雖結合時事，但由於代數符號量較多，所以學生要掌握當中關係，才能快速完成計算，相對單選及填充的難度，會讓學生有寫到最後心裡會很慌張。
補教老師藍天予則說，往年數乙第二題都考線性規畫，不過今年未循往例，超乎考生預期。不過今年數乙滿分生有331人仍多，不過數甲卻難、頂標僅60分，預估吸引更多自然組考生選填只採計國、英、數乙的商管科系。考生如要選填商管系，建議策略上保守一點，多填一些志願。
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