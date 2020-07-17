指考／成績亮眼！台南港明高中 估2人上國立醫科

台南市港明高中延續今年學測10人四科60滿級分的搶眼表現，今天大學指定考試成績揭曉。畢業生蔡永霖取得第三類組5科439.35的高分，畢業生陳建宇取得第三類組5科437.9的高分，預估皆可錄取成大醫科以上，亦期待兩人與之前已上榜台灣大學醫學系的黃鈺哲，有機會再續同窗情誼。

蔡永霖父母都是小學老師，平日投入課業之餘也喜歡打羽球，看漫畫、動漫、小說與聽歌，動靜皆宜，以指考為目標，一路堅持，希望錄取國立大學醫學系。

陳建宇父母都在國中任教，他也擅長彈鋼琴，為達成更高目標堅定準備指考，考取好成績，他感謝學校老師認真的教學，同學的打氣、家人的支持，是他一路前行最大的動力，以國立醫學系為目標，期許成為對社會有貢獻的醫師。

校長劉春福對高三導師群與任課老師們給予最大的肯定，讓學生有優異表現，指考成績可望再添多名醫牙學系新鮮人，多人可錄取台、清、交、成、政及中字輩國立大學，再加上透過繁星推薦、申請入學，醫牙學系可達50人次，大學申請暨繁星推薦已上榜近400人，頂大錄取超過100人。