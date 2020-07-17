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指考／錄取醫科至少413分 選填商管、資工要更保守
大學指考今公告成績，今年國文、數甲、數乙、生物、公民頂標降五到八分不等，補教預估，頂尖校系落點也比去年降五到十分。醫學系最低錄取分數為413分，要上台大醫科至少443分。如要錄取台大，一類組考生五科要達390分、二類組五科達374分。中字輩錄取分數估340分。
指考今公告成績，公民頂標僅76分比去年降五分，國文頂標77分比去年降八分，數乙頂標77分也比去年少八分。升學輔導專家藍天予推估，公民有加權的科系錄取分數降幅高，採計國文、英文、數乙、歷史、公民的台大法律系財經法組要達450分，門檻比去年降15分。台大國企系數乙加權為二，今年估606分有望錄取，比去年降9分。
自然組科目也變難，數甲頂標僅60分比去年低七分、中位數35分；只有13％考生及格，人數約是去年的一半。生物頂標75分也比去年降七分。藍天予表示，預估今年公費醫科門檻為410分，比去年降11分；想錄取自費醫學系，至少要443分。
補教表示今年數乙滿分仍多，有331人，不過數甲卻難，預估吸引更多自然組考生選填只採計國、英、數乙的商管科系。考生如要填商管，藍天予建議策略上保守一點。自然組部分，由於近年產業邁向「大資工時代」，電機、資工系錄取門檻連五年竄升，許多中字輩相關科系PR值每年成長二到三，建議保守選填相關科系。
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