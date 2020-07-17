指考／電競英雄聯盟獎學金得主 羅東學霸拿兩類組第一

大學指定考科今天寄發成績單，國立羅東高中學生呂定陽跨類科，10科全考，成績驚人，是宜蘭縣第三類組榜首，第二類組及第三類組最高分，還是校排名第一；而三類組的廖安淇到高三下學期改攻第一類組，竟然以最高分，成為宜蘭縣第一類組榜首，兩人笑說：「意外驚喜！」

「從幼稚園就想從醫，志向一直沒改變！」可謂是「學霸」的呂定陽說，想選讀台大或陽明醫學系，從醫動機主要是想像當護理師的媽媽一樣，幫助更多人，而除了成績傑出，他以線上遊戲紓壓，是電競高手，高二時還曾獲得2018《英雄聯盟》校園電競獎學金。

不過，兩人好成績不是憑空而來，其中，呂定陽是南方澳漁村子弟，他說，每天光往返學校與家裡，通勤時間就長達2個多小時，時間比別人緊，要善用時間規畫，車上休息避免傷眼，養足精神，上課認真聽，下課複習，跨類考，除物化生，史地文科也強，基礎扎實，考全科，表現亮眼，他一類組考467.2分，校排第三， 二類組427.0分，全校第一，三類組509.0分，校排第一且是宜蘭縣榜首。

呂定陽的父親呂光榮是中華大學副教授，推廣教育處宜蘭辦公室主任，呂定陽用打線上遊戲紓壓，也曾擔心過，會不會像外界刻板印象沈迷電玩？而且呂定陽住得遠，每天通學就要耗掉很多時間，再打電競，會不會根本沒間念書？不過，呂定陽有自己的的時間規畫與分配，兼顧學業，真是顛覆刻板印象。

除呂定陽外，廖安淇是羅東高中第一類組最高分，也是宜蘭縣第一類組榜首，她原本念的是第三類組，高三下學期再改攻第一類組，結果大出意外，成為榜首，對此，她表示意外，至於選填學校志願，以商學為主。

羅東高中指出，今年高三畢業生501人，在大學繁星推甄及個人申請之後，參加指考學生只剩166人，但在指定考科成績表現則更加相當亮麗，目前為止已有322人經由申請或推甄錄取大學，另有13人未參加指考(分別參加四技科大未放榜、就業、入伍、軍校等)。