指考／考試分發釋3.3萬名額創新低 33分始可填志願

大學指考今天開放查詢成績，大學考試入學分發委員會同步公告今年各系組招生名額與回流名額、組合成績人數累計表和最低登記標準，今年共3萬3278個招生名額創歷年新低，占招生總額的31.5％。不過指考報考人數也減少5000人左右，推估今年錄取率可望提升到八成。

考分會表示，今年有62校1881個系組釋出考試分發名額，共釋出3萬3278個名額，比去年減少1298個，占招生總額31.5％；回流名額則有8840名，比去年少1161人，創七年來新低。不過今年指考報名人數比去年減少約5000人，預估登記填志願人數比去年少4000人，錄取率有望提升到八成。

七年前指考回流約9000到1萬名，考分會表示，今年只有8848名，主要是越來越多個人申請生提早入學，比如今年不少校系備取都收足新生。

考分會表示，今年參加考試分發的系組較多，一共有76種採計組合比去年多四種，最低登記標準是「英文、數甲、物理」，只要原始總分33分就可參加登記。

考分會提醒考生留意，稻江科技暨管理學院和康寧大學台南校區的健康照護管理系，已確定不參加今年度考試分發。考生即日起可繳交志願登記費，臨櫃開放到27日下午3時30分，ATM繳款開放到7月28日中午。填志願時間為7月24至28日，放榜日為8月7日。

今年因應新冠肺炎疫情，將有六名考生7月20日至22日要參加補考，7月31日始可查成績。考分會提醒，補考生繳交登記費時間和第一次考試考生一樣，不過選填志願時間為7月31日到8月2日中午，放榜日一樣為8月7日。