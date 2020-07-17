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指考／今年非應屆考生近27％創新高 自然組比率高

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學指考今開放查詢成績，大考中心舉行成績統計資料說明會表示，今年非應屆考生比去年多，占比從去年的21.97%提升到26.87％創統計以來新高。本報資料照片
大學指考今開放查詢成績，大考中心舉行成績統計資料說明會表示，今年非應屆考生比去年多，占比從去年的21.97%提升到26.87％創統計以來新高。本報資料照片

大學指考今開放查詢成績，大考中心舉行成績統計資料說明會表示，今年非應屆考生比去年多，占比從去年的21.97%提升到26.87％創統計以來新高，從人數來看，今年整體報考人數4.3萬，比去年減少5363人，其中應屆人數減少6550人，非應屆反而增加967人。

指考人數逐年減，不過大考中心主任周兆民說，從指考10科報名人數的減幅來看，數甲、物理、化學等自然組科目減幅較小，顯示指考的部分是第二、第三類組考生比較多。

至於為何非應屆報名人數提升，周兆民說，坊間曾做過調查，發現大學生後悔就讀原來科系的比率滿高。也有學生進到學校念了一段時間，發覺不是自己興趣所在。再加上個人申請改採五科選四科，考生不用每科都努力，準備時可針對拿手考科花更多時間，增加誘因。

升學輔導專家劉駿豪說，升大學是最易轉換生涯選擇的關卡，指考個別報名人數增加，應與愈多大學生不滿意所讀科系，因此重考大學。愈來愈多大學生看重科系和往後工作的關聯，如評估所讀科系前景差，便直接重考，不願一路忍四年。這也反映當前學生更了解各行業概況，選擇科系也更務實。

劉駿豪說，在就業考量下，大轉領域的考生也不少。例如一類組學生改考自然組科系；還有學生大學畢業、出社會後，發現工作條件不如預期，也會直接報名重考班。

文城教育機構營運長董昭華說，這兩、三年重考生確實增加，且不侷限於非醫科不讀的學生，也有學生重考是為進入理工科系。學生重考的主因是不滿意自己所讀科系，可能是高中時對目標科系有過多想像，或是學測考完就想上大學，直接從錄取科系中擇一報到，卻在上大學後覺得後悔。

指考 大學生

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