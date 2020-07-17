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指考／數甲鑑別度降 頂標僅60分創5年新低

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學指考今開放查詢成績，大考中心舉行記者會說明各科概況。記者潘乃欣／攝影
大學指考今開放查詢成績，大考中心舉行記者會說明各科概況。記者潘乃欣／攝影

大學指考今公告成績，大考中心舉行成績統計資料說明會，數甲、數乙和生物五標都創五年新低，物理的底標也創五年新低，不過英文和化學的頂標創近五年新高，鑑別度也較佳。數乙、物理、化學三科都有100分滿分生。

今年指考國文題本文字量比往年多，題目總字數破1.3萬大關，但大考中心周兆民指出題目長短和難易度沒有絕對關聯，以國文科為例，107學年拆成選擇和國文寫作兩科以來，五標並沒有受到太大影響，今年雖字多，前三標都比往年高，鑑別度也是近三年最好。

相較之下，周兆民指出，數甲素養題只有一題，文字量少，不過頂標只有60分創五年新低，五標也都是五年新低。但不過對數學程度好的考生來說，今年鑑別度仍有出來，今年最高分為96.8分。他表示今年數甲高分很少，低分很少，顯示鑑別度還不理想，大考中心會再針對數甲命題做檢討改善。

自然科部分，周兆民指出，化學頂標是近五年最高，相較之下物理科程度拉開，底標20分是近五年最低。生物難易度也比去年難，頂標和底標都是近五年最低，且鑑別度略降。

109大學指考10科五標一覽。圖／取自大考中心官方網站
109大學指考10科五標一覽。圖／取自大考中心官方網站

數甲

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