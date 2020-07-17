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指考上午9時開放查成績 公告各科成績人數百分比累計表

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
4.3萬人報名的大學指考今天上午9時起開放查詢成績並寄發成績單，另提供簡訊通知成績服務。本報資料照片
4.3萬人報名的大學指考今天上午9時起開放查詢成績並寄發成績單，另提供簡訊通知成績服務。本報資料照片

大學指考今天上午9時起開放查詢成績並寄發成績單，網址為： https://www.ceec.edu.tw/ ；大考中心另提供語音查詢（02-2364-3677）和簡訊通知成績服務。

大考中心今天也將公告各科成績人數百分比累計表，以及各科五標。考生如對成績有疑義，申請複查時間為7月17日至7月20日。欲複查考生要憑成績通知單上的複查密碼，上成績複查系統申請。大考中心將於7月23日開放上網查詢並寄發複查結果。考試分發期程隨之展開，7月24日至28日開放登記志願，最終放榜日為8月7日。

今年大學指考共4萬3753人報名，補教推估，多數自然組考生報考的物理、數甲兩科頂標下滑，以社會組考生為主的公民與社會、數乙也比去年難，預估今年台、清、交、成等頂尖大學熱門校系錄取分數比去年少五到十分。如要錄取醫、牙兩科，英文、數學、物理、化學、生物五科相加至少要415分，公費生組最低錄取分數估410分。

如果目標是錄取台大，藍天予分析，第一類組考生國文、英文、數學、歷史、地理五科至少要405分，第二類組考生國文、英文、數甲、物理、化學五科至少要375分。如想錄取中字輩校系，至少要340分。

另外，今年受新冠肺炎疫情影響，全國共六名考生有補考資格，包括北區三名、中區三名，將於7月20日至22日應考。大考中心已於7月13日公告考試地點，並寄發口罩與相關資訊給考生。

指考 數甲

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