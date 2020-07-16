指考明寄發成績單 補教估415分有望錄取醫牙兩系

大學指考明天上午9時起開放查詢成績並寄發成績單，大考中心表示，另將公告各科成績人數百分比累計表，以及各科五標。考生如對成績有疑義，申請複查時間為7月17日至7月20日，大考中心將於7月23日寄發複查結果。7月24日至28日開放登記志願，考試分發最終放榜日為8月7日。

今年大學指考共4萬3753人報名，升學輔導專家藍天予表示，多數自然組考生報考的物理、數甲兩科頂標下滑，以社會組考生為主的公民與社會、數乙也比去年難，預估今年台、清、交、成等頂尖大學熱門校系錄取分數比去年少五到十分。如要錄取醫、牙兩科，英文、數學、物理、化學、生物五科相加至少要415分，公費生組最低錄取分數估410分。

如果目標是錄取台大，藍天予分析，第一類組考生國文、英文、數學、歷史、地理五科至少要405分，第二類組考生國文、英文、數甲、物理、化學五科至少要375分，如想錄取中字輩校系，至少要340分。

另外，今年受新冠肺炎疫情影響，全國共六名考生有補考資格，包括北區三名、中區三名，名單將提送大學招聯會備查。大考中心已於7月13日公告考試地點，並寄發口罩與相關資訊給考生。