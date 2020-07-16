快訊

漢光演習直升機墜毀！機上2官兵傳不治 軍方回應了

總統府公布：前大法官羅昌發出任WTO代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指考明寄發成績單 補教估415分有望錄取醫牙兩系

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學指考明天上午9時起開放查詢成績並寄發成績單，考生如對成績有疑義，申請複查時間為7月17日至7月20日，大考中心將於7月23日寄發複查結果。本報資料照片
大學指考明天上午9時起開放查詢成績並寄發成績單，考生如對成績有疑義，申請複查時間為7月17日至7月20日，大考中心將於7月23日寄發複查結果。本報資料照片

大學指考明天上午9時起開放查詢成績並寄發成績單，大考中心表示，另將公告各科成績人數百分比累計表，以及各科五標。考生如對成績有疑義，申請複查時間為7月17日至7月20日，大考中心將於7月23日寄發複查結果。7月24日至28日開放登記志願，考試分發最終放榜日為8月7日。

今年大學指考共4萬3753人報名，升學輔導專家藍天予表示，多數自然組考生報考的物理、數甲兩科頂標下滑，以社會組考生為主的公民與社會、數乙也比去年難，預估今年台、清、交、成等頂尖大學熱門校系錄取分數比去年少五到十分。如要錄取醫、牙兩科，英文、數學、物理、化學、生物五科相加至少要415分，公費生組最低錄取分數估410分。

如果目標是錄取台大，藍天予分析，第一類組考生國文、英文、數學、歷史、地理五科至少要405分，第二類組考生國文、英文、數甲、物理、化學五科至少要375分，如想錄取中字輩校系，至少要340分。

另外，今年受新冠肺炎疫情影響，全國共六名考生有補考資格，包括北區三名、中區三名，名單將提送大學招聯會備查。大考中心已於7月13日公告考試地點，並寄發口罩與相關資訊給考生。

指考 數甲

延伸閱讀

大學指定科目考試 17日寄發成績單

明年1月22～23日學測 特殊生考試時間延長

指考違規 未帶證件最多 答卷塗鴉扣分

大學指考補考7月20日登場 6考生將應考

相關新聞

指考53題有爭議 大考中心完全沒改答案

大學指考7月5日落幕，大考中心日前開放民眾反映10個考科的試題或答案建議，並表示共收到96件來函。統計下來，有爭議的題目...

指考違規 未帶證件最多 答卷塗鴉扣分

大考中心昨天召開考試委員會討論大學指考違規案，有考生在答案卷上畫風景、或寫「必勝」等不相關的文字，該科被扣兩分；另有三件...

明年1月22～23日學測 特殊生考試時間延長

大學指考甫落幕，一一○年升大學考試已緊鑼密鼓準備中，大考中心昨天宣布，明年學測預計一月廿二日至廿三日考試，指考七月一日至...

指考明寄發成績單 補教估415分有望錄取醫牙兩系

大學指考明天上午9時起開放查詢成績並寄發成績單，大考中心表示，另將公告各科成績人數百分比累計表，以及各科五標。考生如對成...

明年學測訂於1月22至23日舉行 特殊生考試時間可望延長

大學指考落幕後，大考中心今天表示，110年學測預計在1月22日及23日考試，指考預計在7月1日到3日辦理，考試簡章預計今...

指考違規考生畫風景扣2分 身障生寫錯答案卡不扣分

大考中心考試委員會今天召開考試委員會討論大學指考違規案，有考生在答案卷上畫風景、或寫「必勝」等不相關的文字，該科被扣2分...

110學年度學測 預訂明年1月22至23日舉行

大考中心今天公布110學年度各項考試預訂時程，學測預訂明年1月22、23日舉行（週五、六），指考預訂明年7月1至3日（週...

四技二專聯合分發有3萬3869名額 今起開始繳費

109學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生日前已完成考生資格審查。技專校院招生委員會聯合會表示，今年聯合分發有有75...

師資少、難開設…高中資訊課 不符文組需求

大學端期待高中文科、理科學生要懂科技，全國近六百個校系一一一學年甄試要看高中生的科技領域修課紀錄，其中社會組科系占一三九...

大學指考補考7月20日登場 6考生將應考

因應新冠肺炎疫情，今年大學指考將於7月20至22日舉辦補考，只限第一次考試期間正在居家檢疫等受影響考生報名。大考中心今天...

東吳、輔仁、淡江怎麼選？ 選擇標準超多網友戰成一片

高中生指考剛結束，雖然成績要到7月17日才公布，但不少高中生已經開始考慮該如何填志願了。就有網友替表妹發問「東吳、輔仁、淡江」這三間北部私校該如何選擇。

頂大AI系所生師比太高 資通訊外加名額看得到吃不到

教育部配合行政院「精進資通訊人才培育策略」，109學年起開放電機、資工等AI相關科系申請至多一成外加名額來提升招生人數。...

熱門新聞

台南某高校傳霸凌疑雲 姑姑怒：姪子曾遭5名同學毆打

339所高中職開暑期輔導課 搶救會考國英數拿C學生

三倍券繳學費？ 國中小「代收代辦」費成羅生門

教部變來變去 各校措手不及

不銜接也可？108課綱高一暑輔差點被融掉 國教署急喊卡

指考53題有爭議 大考中心完全沒改答案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。