快訊

新增一名境外移入確診 指揮中心下午2時臨時記者會說明

三倍券存量地圖改版了！每15分鐘更新 不怕撲空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指考53題有爭議 大考中心完全沒改答案

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年指考有爭議的題目共53題是五年最少，按科目分，今年爭議較多的題目為生物16題、公民12題。大考中心並未修改任何一個答案。記者潘乃欣／攝影
今年指考有爭議的題目共53題是五年最少，按科目分，今年爭議較多的題目為生物16題、公民12題。大考中心並未修改任何一個答案。記者潘乃欣／攝影

大學指考7月5日落幕，大考中心日前開放民眾反映10個考科的試題或答案建議，並表示共收到96件來函。統計下來，有爭議的題目共53題是五年最少，按科目分，今年爭議較多的題目為生物16題、公民12題。大考中心並未修改任何一個答案，已將回覆內容公告於官方網站。

民眾7月8日截止日前來信反映的爭議題共53題，包括生物16題、公民12題、歷史八題、英文六題、地理五題、國文三題，以及數甲、物理、化學各一題。數乙是10科中唯一沒收到民眾反映意見的科目。

物理科第24題考高鐵的磁剎車系統，民眾反映當中的選項E超綱，題中的渦電流、渦流損等詞沒有在現行高中物理提及。大考中心則說，該選項是考學生的分析推論能力，考生只要知道選修物理課綱電流單元中的應電流、冷次定律等概念就能推論，沒有超綱疑慮。

公民與社會科第44題也是不少民眾認為有爭議的題目，該題考公共財與準公共財概念，有民眾主張當中的C選項「廠商不具提供公共財誘因，故政府應扮演生產者角色促進社會利益最大化」應刪除，如果這個是正確選項，就表示大考中心否定「對政府目標有其他想法者」的言論自由。

也有民眾對此選項表示，政府生產公共財的財源來自納稅人，若由政府生產公共財的成本超過公共財所有使用者受益的加總，則政府扮演公共財生產者角色，是降低社會利益，而非促進社會利益最大化。另有民眾列舉經濟學文獻，否定廠商不具提供公共財誘因。

大考中心表示，學術研究確實對公共財的生產有很多不同論點，但高中教學時數有限，無法顧及複雜狀況，維持C為正確選項。

地理科第16題也有爭議，題幹列出1995年和2005年地圖，要考生判斷出題目在問中國大陸狀況和人口政策，當中一選項為「實施有條件二孩政策促進人口均衡發展」是大考中心認定的正解。

民眾反映，中國大陸2015年來已實施全面二孩政策，選項中的有條件二孩，應該是2013年12月起到2015年12月31日實施的單獨二孩政策。大考中心對此表示，這個選項是該題四個選項中最佳答案，因此維持選C。

本報整理大考中心2012年到2019年學測和指考試務工作報告，一次大考結束，可收到69至205個意見，平均有60題答案有疑義。學測疑義比指考多，五科約260個考題，平均62題有疑義；指考十科約360題，平均58題有疑義。社會科疑義最高，前年指考地理41題，外界提出15題答案都有疑義，占全卷近三成七，但最後沒有調整答案。

公共財 指考

延伸閱讀

明年1月22～23日學測 特殊生考試時間延長

指考違規 未帶證件最多 答卷塗鴉扣分

明年學測訂於1月22至23日舉行 特殊生考試時間可望延長

指考違規考生畫風景扣2分 身障生寫錯答案卡不扣分

相關新聞

指考53題有爭議 大考中心完全沒改答案

大學指考7月5日落幕，大考中心日前開放民眾反映10個考科的試題或答案建議，並表示共收到96件來函。統計下來，有爭議的題目...

指考違規 未帶證件最多 答卷塗鴉扣分

大考中心昨天召開考試委員會討論大學指考違規案，有考生在答案卷上畫風景、或寫「必勝」等不相關的文字，該科被扣兩分；另有三件...

明年1月22～23日學測 特殊生考試時間延長

大學指考甫落幕，一一○年升大學考試已緊鑼密鼓準備中，大考中心昨天宣布，明年學測預計一月廿二日至廿三日考試，指考七月一日至...

明年學測訂於1月22至23日舉行 特殊生考試時間可望延長

大學指考落幕後，大考中心今天表示，110年學測預計在1月22日及23日考試，指考預計在7月1日到3日辦理，考試簡章預計今...

指考違規考生畫風景扣2分 身障生寫錯答案卡不扣分

大考中心考試委員會今天召開考試委員會討論大學指考違規案，有考生在答案卷上畫風景、或寫「必勝」等不相關的文字，該科被扣2分...

110學年度學測 預訂明年1月22至23日舉行

大考中心今天公布110學年度各項考試預訂時程，學測預訂明年1月22、23日舉行（週五、六），指考預訂明年7月1至3日（週...

四技二專聯合分發有3萬3869名額 今起開始繳費

109學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生日前已完成考生資格審查。技專校院招生委員會聯合會表示，今年聯合分發有有75...

師資少、難開設…高中資訊課 不符文組需求

大學端期待高中文科、理科學生要懂科技，全國近六百個校系一一一學年甄試要看高中生的科技領域修課紀錄，其中社會組科系占一三九...

大學指考補考7月20日登場 6考生將應考

因應新冠肺炎疫情，今年大學指考將於7月20至22日舉辦補考，只限第一次考試期間正在居家檢疫等受影響考生報名。大考中心今天...

東吳、輔仁、淡江怎麼選？ 選擇標準超多網友戰成一片

高中生指考剛結束，雖然成績要到7月17日才公布，但不少高中生已經開始考慮該如何填志願了。就有網友替表妹發問「東吳、輔仁、淡江」這三間北部私校該如何選擇。

頂大AI系所生師比太高 資通訊外加名額看得到吃不到

教育部配合行政院「精進資通訊人才培育策略」，109學年起開放電機、資工等AI相關科系申請至多一成外加名額來提升招生人數。...

新型學測答題卷 逾半學生不適應

大考中心四月針對首批適用新課綱的高一生，試辦一一一年新型學測考試，社會與自然科的混合題與非選擇題占比逾四成，且首次採用新...

熱門新聞

台南某高校傳霸凌疑雲 姑姑怒：姪子曾遭5名同學毆打

339所高中職開暑期輔導課 搶救會考國英數拿C學生

8年不間斷！台南麻豆國中單車環島 挑戰1183公里還淨灘

三倍券繳學費？ 國中小「代收代辦」費成羅生門

教部變來變去 各校措手不及

「古跟叭的公倍數」猜一字？ 超難小5暑假作業家長喊崩潰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。