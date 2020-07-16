指考53題有爭議 大考中心完全沒改答案

大學指考7月5日落幕，大考中心日前開放民眾反映10個考科的試題或答案建議，並表示共收到96件來函。統計下來，有爭議的題目共53題是五年最少，按科目分，今年爭議較多的題目為生物16題、公民12題。大考中心並未修改任何一個答案，已將回覆內容公告於官方網站。

民眾7月8日截止日前來信反映的爭議題共53題，包括生物16題、公民12題、歷史八題、英文六題、地理五題、國文三題，以及數甲、物理、化學各一題。數乙是10科中唯一沒收到民眾反映意見的科目。

物理科第24題考高鐵的磁剎車系統，民眾反映當中的選項E超綱，題中的渦電流、渦流損等詞沒有在現行高中物理提及。大考中心則說，該選項是考學生的分析推論能力，考生只要知道選修物理課綱電流單元中的應電流、冷次定律等概念就能推論，沒有超綱疑慮。

公民與社會科第44題也是不少民眾認為有爭議的題目，該題考公共財與準公共財概念，有民眾主張當中的C選項「廠商不具提供公共財誘因，故政府應扮演生產者角色促進社會利益最大化」應刪除，如果這個是正確選項，就表示大考中心否定「對政府目標有其他想法者」的言論自由。

也有民眾對此選項表示，政府生產公共財的財源來自納稅人，若由政府生產公共財的成本超過公共財所有使用者受益的加總，則政府扮演公共財生產者角色，是降低社會利益，而非促進社會利益最大化。另有民眾列舉經濟學文獻，否定廠商不具提供公共財誘因。

大考中心表示，學術研究確實對公共財的生產有很多不同論點，但高中教學時數有限，無法顧及複雜狀況，維持C為正確選項。

地理科第16題也有爭議，題幹列出1995年和2005年地圖，要考生判斷出題目在問中國大陸狀況和人口政策，當中一選項為「實施有條件二孩政策促進人口均衡發展」是大考中心認定的正解。

民眾反映，中國大陸2015年來已實施全面二孩政策，選項中的有條件二孩，應該是2013年12月起到2015年12月31日實施的單獨二孩政策。大考中心對此表示，這個選項是該題四個選項中最佳答案，因此維持選C。

本報整理大考中心2012年到2019年學測和指考試務工作報告，一次大考結束，可收到69至205個意見，平均有60題答案有疑義。學測疑義比指考多，五科約260個考題，平均62題有疑義；指考十科約360題，平均58題有疑義。社會科疑義最高，前年指考地理41題，外界提出15題答案都有疑義，占全卷近三成七，但最後沒有調整答案。