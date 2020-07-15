快訊

2歲以下持居留證陸籍子女 開放申請入境

國內新冠肺炎+0 還有4人住院隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年學測訂於1月22至23日舉行 特殊生考試時間可望延長

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
大考中心今天表示，110年學測預計在1月22日及23日考試，指考預計在7月1日到3日辦理，考試簡章預計今年8月4日發售。本報資料照片
大考中心今天表示，110年學測預計在1月22日及23日考試，指考預計在7月1日到3日辦理，考試簡章預計今年8月4日發售。本報資料照片

大學指考落幕後，大考中心今天表示，110年學測預計在1月22日及23日考試，指考預計在7月1日到3日辦理，考試簡章預計今年8月4日發售。大考中心也將召開簡章會議，對於特殊身心障礙考生的考試時間，可望比現行再延長。

大考中心今天召開考試委員會議，下午會議將針對身障生等特殊考生須否再延長考試時間，目前特殊生申請延長考試時間最長50分鐘，也有延長20至30分鐘，延長考試時間也須考量考題不外漏等配套措施，以兼顧保障特殊考生應考權及考試公平性。

111年起，大學學測及指考指考將改制，111年學測，數學考科分為數學A、數學B兩科，再加上原本的國文、英文、自然、社會、寫作共7科；指考則改為分科測驗，科目由10科減為7科，計分由每科100分改為每科45級分。大考中心也將討論新的考試規則。

另外，目前身障生可申請延長考試時間，但仍有最長50分鐘的限制，下午也將討論是否再予以放寬。

指考 學測 身障

延伸閱讀

指考違規考生畫風景扣2分 身障生寫錯答案卡不扣分

110學年度學測 預訂明年1月22至23日舉行

指考公民科爭議較多 大考中心開放反映意見至7月8日

獨／新型學測111年上路 5成高一生不適應新式答題卷

相關新聞

明年學測訂於1月22至23日舉行 特殊生考試時間可望延長

大學指考落幕後，大考中心今天表示，110年學測預計在1月22日及23日考試，指考預計在7月1日到3日辦理，考試簡章預計今...

110學年度學測 預訂明年1月22至23日舉行

大考中心今天公布110學年度各項考試預訂時程，學測預訂明年1月22、23日舉行（週五、六），指考預訂明年7月1至3日（週...

指考違規考生畫風景扣2分 身障生寫錯答案卡不扣分

大考中心考試委員會今天召開考試委員會討論大學指考違規案，有考生在答案卷上畫風景、或寫「必勝」等不相關的文字，該科被扣2分...

四技二專聯合分發有3萬3869名額 今起開始繳費

109學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生日前已完成考生資格審查。技專校院招生委員會聯合會表示，今年聯合分發有有75...

師資少、難開設…高中資訊課 不符文組需求

大學端期待高中文科、理科學生要懂科技，全國近六百個校系一一一學年甄試要看高中生的科技領域修課紀錄，其中社會組科系占一三九...

大學指考補考7月20日登場 6考生將應考

因應新冠肺炎疫情，今年大學指考將於7月20至22日舉辦補考，只限第一次考試期間正在居家檢疫等受影響考生報名。大考中心今天...

東吳、輔仁、淡江怎麼選？ 選擇標準超多網友戰成一片

高中生指考剛結束，雖然成績要到7月17日才公布，但不少高中生已經開始考慮該如何填志願了。就有網友替表妹發問「東吳、輔仁、淡江」這三間北部私校該如何選擇。

頂大AI系所生師比太高 資通訊外加名額看得到吃不到

教育部配合行政院「精進資通訊人才培育策略」，109學年起開放電機、資工等AI相關科系申請至多一成外加名額來提升招生人數。...

新型學測答題卷 逾半學生不適應

大考中心四月針對首批適用新課綱的高一生，試辦一一一年新型學測考試，社會與自然科的混合題與非選擇題占比逾四成，且首次採用新...

獨／新型學測111年上路 5成高一生不適應新式答題卷

大學入學考試中心今年4月針對適用新課綱的高一生試辦111年新型學測考試，社會與自然科的混合題與非選擇題占分比率逾4成，且...

他棄台大電機重考4年只為念醫科 同學愣：我都畢業了

大學指考昨（5）日結束，卻有已從大學畢業的網友透露，自己的朋友今年也參加了指考，重考4年只為了考上醫學系，讓他相當不解問「重考四年只為了上醫科值得嗎？」，此文也引發網友熱議。

技優甄審入學放榜 錄取率近5成

一○九學年度四技二專技優甄審入學昨天放榜，技專校院招生委員會聯合會指出，今年經就讀志願序統一分發錄取者五一二○人，錄取率...

熱門新聞

全家只能靠補助維生 郭孝恩苦學拚出5A ++上建中

宜大學生會等學團發表聲明 怒喊犯罪教師退出校園

搶不過五專 崑中打前中油董座戴謙當招牌未如預期

開放滿月境外生入境不到1％ 陳時中回應再放寬可能性

遠距教學、偏鄉資訊教育推手 都是今年師鐸獎得主

【108課綱周年】簡菲莉：校長是改革過程的「保溫瓶」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。