明年學測訂於1月22至23日舉行 特殊生考試時間可望延長

大學指考落幕後，大考中心今天表示，110年學測預計在1月22日及23日考試，指考預計在7月1日到3日辦理，考試簡章預計今年8月4日發售。大考中心也將召開簡章會議，對於特殊身心障礙考生的考試時間，可望比現行再延長。

大考中心今天召開考試委員會議，下午會議將針對身障生等特殊考生須否再延長考試時間，目前特殊生申請延長考試時間最長50分鐘，也有延長20至30分鐘，延長考試時間也須考量考題不外漏等配套措施，以兼顧保障特殊考生應考權及考試公平性。

111年起，大學學測及指考指考將改制，111年學測，數學考科分為數學A、數學B兩科，再加上原本的國文、英文、自然、社會、寫作共7科；指考則改為分科測驗，科目由10科減為7科，計分由每科100分改為每科45級分。大考中心也將討論新的考試規則。

另外，目前身障生可申請延長考試時間，但仍有最長50分鐘的限制，下午也將討論是否再予以放寬。