指考違規考生畫風景扣2分 身障生寫錯答案卡不扣分

大考中心考試委員會今天召開考試委員會討論大學指考違規案，有考生在答案卷上畫風景、或寫「必勝」等不相關的文字，該科被扣2分；另有3件錯用答案卡的案例，雖考生未檢查也有責任，但由於監試人員錯置答案卡在先，因此通融特殊生不扣分，一般生則酌扣1分。

大學指考在7月3日到5日舉行，共有4萬3754人報名，較去年減少5365人，各科缺考率以生物8.11％最高。大考中心表示，指考試場違規案共200件，比去年指考減少11件，其中未帶應試有效證件98件、占比49％，比去年增加14件。

大考中心資料顯示，今年指考共有55件在答案卷上寫與作答無關的文字或圖畫，有考生畫機器人打架的圖畫，有考生則寫上「必勝」、「HAHAHAHA」、「你是真的喜愛物理嗎，我不是，我曾經想嘗試，讓自己fall in love with物理，但我失敗」等，這些行為都被扣2分。

大考中心統計，今年指考共有200件試場違規案件，其中最多的是未帶有效證件98件，考生該科被扣2分；其次是行動電話未關機有29件，考生該科扣7分；考試結束仍繼續作答有21件，考生該科扣2分。

大考中心也表示，今年有監考老師發錯答案卷考，其中有2件是發生在身障生試場、1件是發生在一般試場。雖然是監視人員的疏忽，但依照簡章規定，考生也有義務確認所寫的答案卷卡是否為自己的，寫錯答案卷卡依規定扣2分。

但今天會議中，兩個寫錯答案卷卡的身障生，大考中心請教醫師的專業意見後，認為他們有注意力不集中的問題，因此他們寫錯答案卷卡，應該從寬處理。但如果對身障生不扣分，而對一般生寫錯答案卡卻要扣2分，可能產生爭議。

最後，大考中心進行表決，對於兩個寫錯答案卷卡的2名身障生，12名委員中全主張不扣分；至於那個寫錯答案卷卡的一般生，則有8名委員建議改為扣1分，因為超過出席人數的一半，獲得通過。