東吳、輔仁、淡江怎麼選？ 選擇標準超多網友戰成一片

指考剛結束，雖然成績要到7月17日才公布，但不少高中生已經開始考慮該如何填志願了。就有網友替表妹發問「東吳、輔仁、淡江」這三間北部私校該如何選擇，而網友選擇標準不一，雖戰成一片卻也給出不少中肯建議。

網友表示，表妹是文組的，目標是北部私校，東吳、輔仁、淡江這三間。網友也稍微描述自己的印象，「東吳，感覺讀書風氣不錯，形象挺好。輔仁，感覺校園很大，還有醫學系。淡江，感覺學生類型多元，產學資源豐富。如果要選的話，該填哪間？」

此文引起網友戰成一片，每個人的判斷標準不一樣。例如有人以「生活環境」為考量，「輔仁東吳，淡水天氣冷的時候濕到想死」、「一定秒選輔仁啊！輔仁附近租屋也便宜，又有捷運可到北市」、「選淡江吧，風景優美才有大學氣息」。

最多網友還是建議以「選科系」為主，「法律東吳優先，商科東吳輔仁皆可，文院輔仁，外語/大傳輔仁」、「東吳法律會計，其他都輔大」、「東吳吧，法商應該還是老牌的」、「法商東吳、外語輔仁、理工淡江」。

還有網友考慮得更遠，將「研究所」或「出國留學」等未來規劃也一併考慮進去，「選東吳，我身邊研所上臺清交成政的不少」、「不留學的話東吳，計畫出國看輔淡有無國外承認學分的系」、「輔大學歷在國外還有一點用處」。

更有網友以「業界人脈」為標準，首推淡江，「淡江，校友一堆真的會比較照顧淡江人」、「身為老人我只推淡江，之後碩士洗到四大。淡江畢業學長姐多，有校友優勢，拉個關係，輕鬆很多」。