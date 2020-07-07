指考公民科爭議較多 大考中心開放反映意見至7月8日

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
針對今年指考試題與答案，大考中心正開放反映意見，民眾可於7月8日前填妥對試題或參考答案的具體意見，郵寄至大考中心，逾期不受理。記者潘乃欣／攝影
針對今年指考試題與答案，大考中心正開放反映意見，民眾可於7月8日前填妥對試題或參考答案的具體意見，郵寄至大考中心，逾期不受理。記者潘乃欣／攝影

大學指考落幕，大考中心昨天完整公告10科解答，即日起開放反映意見，民眾可於7月8日前填妥對試題或參考答案的具體意見，郵寄至大考中心，逾期不受理。今年指考教師解題團隊指出，公民、物理、生物等科都有部分試題有爭議。本報整理，過去八年因民眾反映而調整答案的比率約1％，社會科疑義題數目是各科最多。

大考中心公告，若對中心公布的試題或參考答案有意見者，得在今年7月8日前填妥對試題或參考答案的具體意見，以限時掛號郵寄到大考中心，以郵戳或其他等同有效的寄件憑證為憑，逾期不予受理。未敘明具體意見者不予處理。

補教公民教師羅文表示，今年公民與社會第44題有爭議，當中的C選項描述「廠商不具提供公共財誘因，故政府應扮演生產者角色促進社會利益最大化」，羅文指出「生產者」應改為「供應者」較合適。

羅文表示第47題也有爭議，該題描述印度政府雖已打破種姓制度，但民間仍存相關觀念，有社會企業家主張雇用婦女。當中的E選項描述的是「弱勢家庭」而非婦女，但不確定兩者是否相同。

物理科也有一題爭議，補教物理教師李宏泰指出，第24題考磁浮列車的煞車系統，指出當中的D選項有爭議，選項描述的事實正確，描述方式讀起來是倒果為因。這題考的磁場原理也已被課綱刪去，有超綱現象，不過超綱情形還算常見。

生物部分，補教老師游夏指出，第29題考天擇適應，D和E選項在高中不同版本的說法不太一樣。全中教解題團隊則說，第45題RNA病毒的實驗分析並未在正課內容中涉及，有超出課綱規範的疑慮，但學生可藉由DNA粗萃取的原理去推論。

補教地理教師李威立指出，今年地理科第13題用表格列出四個分區的容積率和建蔽率，當中包括住三、住二、住一，最後一個地點卻只寫個「住」，推測應該是「住四」才對。不過題目的瑕疵不影響作答。

本報整理大考中心2012年到2019年學測和指考試務工作報告，一次大考結束，可收到69至205個意見，平均有60題答案有疑義。學測疑義比指考多，五科約260個考題，平均62題有疑義；指考十科約360題，平均58題有疑義。社會科疑義最高，前年指考地理41題，外界提出15題答案都有疑義，占全卷近三成七，但最後沒有調整答案。

指考 學測

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