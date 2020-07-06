獨／新型學測111年上路 5成高一生不適應新式答題卷

大學入學考試中心今年4月針對適用新課綱的高一生試辦111年新型學測考試，社會與自然科的混合題與非選擇題占分比率逾4成，且首次採用新式答題卷。但大考中心調查發現，有逾半數學生不適應新式答題卷，且約5成師生認為自然科答題時間不充裕。

大考中心4月舉辦新型學測試辦考試，有226所高中職參與，合計6萬7889名高一生參與，考社會科及自然科。2科都出現兼具選擇題及非選題的「混合題型」，考生除了「選」答案，還要以文字解釋作答理由、表達看法；且加上純粹非選擇題，占分超過4成。

為配合新型學測上路，大考中心也設計「卷卡合一」的新式答題卷，可同時讓考生施作選擇及非選題。

考試結束後，大考中心也針對全國近8000名高中生、約200位高中教師進行新型學測試辦考試問卷調查。但調查結果發現，有5成考生不適應新式答題卷、答題不順暢。有考生認為，題目太長、手寫的答案太多，「考自然就像在考國文」，且礙於作答時限，下筆前思考時間不多。

此外，新型學測社會、自然科，施測時間比照現行作法，均為110分鐘。社會科方面，多數考生認為答題時間充裕，但自然科方面，有5成考生認為不充裕，且逾4成教師也認同此看法。

大考中心表示，這是針對新型學測第一次舉行試辦考試，學生首次接觸新式答題卷，對於A3雙面、及換筆作答（選擇題以2B鉛筆作答，非選擇題以黑色墨水筆），考生會不適應「可以理解」。大考中心會持續探討如何改善考生不適應感。

至於多數學生認為自然科作答時間不夠充裕，大考中心認為，主因是自然科試題包含物理、化學、生物、地球科學，且此次施測範圍為高一全學年範圍，部分學生尚未學習完測驗範圍涵蓋的內容，才導致師生都認為答題時間不夠充裕。

大考中心副主任黃璀娟也說，預計明年暑假期間，會再舉辦一次更大規模的試辦考試，考科擴及國文、英文、數學科，目前正與各大學協調試場空間，為新型學測暖身。