快訊

獨／新型學測111年上路 5成高一生不適應新式答題卷

一定是你沒買！威力彩又槓龜 週四頭獎上看14.6億

獨／新型學測111年上路 5成高一生不適應新式答題卷

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
大學入學考試中心今年4月針對適用新課綱的高一生試辦111年新型學測考試，社會與自然科的混合題與非選擇題占分比率逾4成，且首次採用新式答題卷。但大考中心調查發現，有逾半數學生不適應新式答題卷，且約5成師生認為自然科答題時間不充裕。報系資料照
大學入學考試中心今年4月針對適用新課綱的高一生試辦111年新型學測考試，社會與自然科的混合題與非選擇題占分比率逾4成，且首次採用新式答題卷。但大考中心調查發現，有逾半數學生不適應新式答題卷，且約5成師生認為自然科答題時間不充裕。報系資料照

大學入學考試中心今年4月針對適用新課綱的高一生試辦111年新型學測考試，社會與自然科的混合題與非選擇題占分比率逾4成，且首次採用新式答題卷。但大考中心調查發現，有逾半數學生不適應新式答題卷，且約5成師生認為自然科答題時間不充裕。

大考中心4月舉辦新型學測試辦考試，有226所高中職參與，合計6萬7889名高一生參與，考社會科及自然科。2科都出現兼具選擇題及非選題的「混合題型」，考生除了「選」答案，還要以文字解釋作答理由、表達看法；且加上純粹非選擇題，占分超過4成。

為配合新型學測上路，大考中心也設計「卷卡合一」的新式答題卷，可同時讓考生施作選擇及非選題。

考試結束後，大考中心也針對全國近8000名高中生、約200位高中教師進行新型學測試辦考試問卷調查。但調查結果發現，有5成考生不適應新式答題卷、答題不順暢。有考生認為，題目太長、手寫的答案太多，「考自然就像在考國文」，且礙於作答時限，下筆前思考時間不多。

此外，新型學測社會、自然科，施測時間比照現行作法，均為110分鐘。社會科方面，多數考生認為答題時間充裕，但自然科方面，有5成考生認為不充裕，且逾4成教師也認同此看法。

大考中心表示，這是針對新型學測第一次舉行試辦考試，學生首次接觸新式答題卷，對於A3雙面、及換筆作答（選擇題以2B鉛筆作答，非選擇題以黑色墨水筆），考生會不適應「可以理解」。大考中心會持續探討如何改善考生不適應感。

至於多數學生認為自然科作答時間不夠充裕，大考中心認為，主因是自然科試題包含物理、化學、生物、地球科學，且此次施測範圍為高一全學年範圍，部分學生尚未學習完測驗範圍涵蓋的內容，才導致師生都認為答題時間不夠充裕。

大考中心副主任黃璀娟也說，預計明年暑假期間，會再舉辦一次更大規模的試辦考試，考科擴及國文、英文、數學科，目前正與各大學協調試場空間，為新型學測暖身。

學測

延伸閱讀

最終戰！指考史地公今登場 填志願放榜時程搶先看

相關新聞

獨／新型學測111年上路 5成高一生不適應新式答題卷

大學入學考試中心今年4月針對適用新課綱的高一生試辦111年新型學測考試，社會與自然科的混合題與非選擇題占分比率逾4成，且...

他棄台大電機重考4年只為念醫科 同學愣：我都畢業了

大學指考昨（5）日結束，卻有已從大學畢業的網友透露，自己的朋友今年也參加了指考，重考4年只為了考上醫學系，讓他相當不解問「重考四年只為了上醫科值得嗎？」，此文也引發網友熱議。

技優甄審入學放榜 錄取率近5成

一○九學年度四技二專技優甄審入學昨天放榜，技專校院招生委員會聯合會指出，今年經就讀志願序統一分發錄取者五一二○人，錄取率...

大學指考 高雄考區明午3點開放查看考場

109年指考時間為7月3日至5日，各試場於明天下午3點到5點統一開放供考生查看。負責高雄一考區試務的國立師範大學，特別召...

指考沒帶證件 爸媽當節考試結束前送達校門口還有救

4.3萬人報考的大學指考7月3日至5日登場，大考中心表示，今年因應新冠肺炎防疫不開放家長陪考，但若考生沒帶證件，可由家長...

防疫首遇大學指考 宜蘭考區注意事項列清單

109學年度指定科目考試訂7月3、4、5日舉行，宜蘭考區考試地點設在國立宜蘭大學（宜蘭市神農路1段1號）教穡大樓，考生人...

大學指考2日看考場 基隆設海大僅471名考生創歷史新低

受新冠肺炎疫情影響，109學年大學指定科目考試延至7月3日至5日舉行，考試科目共有10科，考生可自由選考，基隆考區設在國...

家裡窮到只剩2元 女高中生棄世界十強大學留台顧病母

家住新北市淡水區的胡珮珊，從小與母親相依為命，家中經濟十分困頓，曾窮到只剩2塊錢，所幸市議員蔡錦賢創立的淡水...

U值媒／私校退場學生很有利？

華梵大學推免學費政策，以造福學子，但仍有人喊台灣的大學太多，要私校退場，以拯救教育。台灣實為理盲社會，升學之門窄就喊擴寬、寬了就喊縮小，但教育問題豈在學校數量。請問你會抱怨家旁超商太多？越多選擇會拼出好品質，台灣學校無良性競爭本質，才是病灶。無法競爭，因台灣的大學疊成一座金字塔。頂端明星大學有五年五百億等追求卓越經費餵養，中端國立大學有低學費補助，底端私校得獨自對抗少子化浪潮。在美國，大學卻分為公立大學與私校，兩群良性競爭的山。

雲林永年中學7人會考作文滿分

「今年會考作文共1588人拿六級分，我們永年有7人，平均6.48%的成績也比全國0.77%高很多！」一提到國中會考的表現...

大學跨領域科系夯 資源整合成難題

跨領域人才需求增加，大學近年成立符合產業趨勢的跨領域科系，如醫學工程系、資料科學系。新興科系招生佳，不過校務上卻因橫跨兩...

元智引進聊天機器人當外語助教 24小時都可練日文

AI也能幫學生學語言！元智大學應用外語系與資訊學院合作引進日本聊天機器人「TAPIA」作為外語學習輔助助教，系主任吳翠華...

熱門新聞

他棄台大電機重考4年只為念醫科 同學愣：我都畢業了

高中上傳「學習歷程」 私校拚很大

苗栗縣校長遴選結果出爐 33人連任19名新任

指考難度增 錄取分預估少5至15分

大學啟動審查 「用百字吸引教授」

過個充實暑假！變身企業主的時代 你可以從暑期書單開始

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。