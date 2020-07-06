他棄台大電機重考4年只為念醫科 同學愣：我都畢業了

大學指考昨（5）日結束，卻有已從大學畢業的網友透露，自己的朋友今年也參加了指考，重考4年只為了考上醫學系，讓他相當不解問「重考四年只為了上醫科值得嗎？」，此文也引發網友熱議。

有網友在ptt發文指出，幾年前看到朋友成功考上台大電機，卻因志在從醫所以放棄錄取名額，開始踏上重考人生，不過一年又一年的過去，原po已經讀完4年的大學順利畢業了，卻發現朋友今年仍在考指考，重考4年就只為了考上醫學系，讓他不禁問「醫師真的值得浪費青春歲月去一直重考嗎」。

而不少網友表示相當值得，「家裡沒壓力為築夢就去考，考上就有價值」、「能讓他重考四年，家裡本來就很值」、「如果真能考上的話其實值得，但過程真的很苦」、「考上值得，如果醫生是他的志業」、「用薪水來比較的話，他一年可以抵正常人三年年薪」。

但也有網友認為，「只為台大醫科不值得，醫科根本不差台大兩個字，能考個公立醫科就差不多了」、「只為上台大醫學不值得，但能上醫學值得」、「認識一個重考七年，最後上北大電機，我聽了很想哭」，有人則說，「不過現在50歲左右的，唸電機比較值得，分紅分到可以提早退」。