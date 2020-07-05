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指考歷史／考歐瘟疫史 考生：不難！選項設計有誘答性

指考歷史／考生：難易適中 不會太刁難

指考歷史／新冠肺炎vs.歐洲鼠疫 披頭四也入題

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
大學指考最後一天第1科考歷史。闈場內高中教師表示，今年試題取材多元，例如披頭四歌曲「她正離家」歌詞、或是新冠肺炎疫情與15至17世紀歐洲鼠疫的比較。試考生則表示，試卷難度與往年差不多，但命題生動令人耳目一新。記者余承翰／攝影
大學指考最後一天第1科考歷史。闈場內高中教師表示，今年試題取材多元，例如披頭四歌曲「她正離家」歌詞、或是新冠肺炎疫情與15至17世紀歐洲鼠疫的比較。試考生則表示，試卷難度與往年差不多，但命題生動令人耳目一新。記者余承翰／攝影

大學指考最後一天第1科考歷史。闈場內高中教師表示，今年試題取材多元，例如披頭四歌曲「她正離家」歌詞、或是新冠肺炎疫情與15至17世紀歐洲鼠疫的比較。試考生則表示，試卷難度與往年差不多，但命題生動令人耳目一新。

闈場內高中教師表示，今年歷史科兼顧基本題型與素養導向，重視閱讀理解、分析及證據推論能力，素材貼近生活經驗與關懷社會議題，如以宮廟沿革呈現瘟疫與台灣王爺信仰的關聯等。

闈場內高中教師指出，難易度及鑑別度方面，屬於中等且以中、高鑑別度為主，要考學生的理解及分析能力，若只憑單純記憶將難拿高分。試題性質取向包含政治軍事方面、社會經濟、文化思想，三大主要面向外，並以跨單元、跨冊素材。試題因著重「理解分析能力」，考生必須仔細閱讀。

闈場內高中教師表示，今年少數題目難度高，但基礎、閱讀和分析題都有，整體和去年指考相近。其中，最具特色的是38題，回應近期新冠肺炎疫情，以15-17世紀歐洲鼠疫流行相關資料，選項設計測驗學生考察擷取訊息、統整解釋能力，同時了解過去人類如何進行防疫隔離檢疫及成效。

試考生則表示，整卷試題生動性大大提升，最有鑑別度的是13、28、29及37題，下筆前會深思熟慮，此外學生的跨章節思考和清晰的邏輯脈絡，也是本次解題重心，最後跟時事相關鼠疫題，使學生擁有歷史推論與分析傳染病因果能力。

試考生也說，最令人印象深刻的是披頭四歌詞探討的揣測題，引申出含義，展現出試題可愛活潑，還有英國大憲章與今日法治觀念對比題、啟蒙哲士對中國想像的意境題，還結合美美的圖，與古代歷史文書推測題，都令人耳目一新。

新冠肺炎 指考 疫情

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