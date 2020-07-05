指考歷史／名師解析中間偏難 融入108新課綱
針對今年的大學指考歷史考科，台南女中歷史老師洪倖珠表示，今年的考題對學生來說是有點難度的，但是也有基礎題，不過不少的題目還是要想一下。
而在各科的比例分配上，分別是外國史最多、其次是中國史、台灣史，特別是配合108新課綱台灣史融入了許多國際的觀點，所以今年的考題當中台灣史融合了中國史、外國史一起考，學生要能夠有比較宏觀的觀點。
但是因為對今年的考生來說，仍然以舊課為主，所以過去10年來的考古題，在經過變化之後還是可以看到不少。
整體來說前半部以基礎題為主，後面後半段比較多要想一下的題目，但是整體閱讀量並不是很多，而針對新課綱裡面的素養導向今年考的並不多。
至於學生比較疑惑考楷書的部分，答案應該是北魏；而不願意投降，答案是元代滅宋文天祥。
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