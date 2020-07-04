指考數甲／沒有送分題 計算量大5標恐比去年低

大學指考次日第4科考數甲。高中教師分析，今年數甲概念與計算並重，學術探究情境和數學知識，命題取材均衡，具鑑別度，試卷涵蓋6冊的各重要主題與各種難度之試題，可鑑別各能力群的學生。

闈場內高中教師說明，取材大致均衡，多選題以概念為主，要徹底理解才能正確作答，和這幾年命題差異不大。整份試卷不牽涉到艱深或特別的解題技巧，不需要背誦無謂的公式，有助於學生好好學習課本的基本知識，而文字平鋪直述，閱讀量適中，沒太冗長或題意艱澀的試題，鑑別度高，無明顯送分題，每題都要深思作答，才能完整獲分。

試考生表示，考試內容中規中矩，由淺入深、循序漸進，以單選題舉例，未用到複雜計算，只需使用基本概念就可作答，但最後非選擇題波濤洶湧，要考慮繁複代數計算。

試考生也說，本次試卷著重「觀念的澄清」，若有深厚觀念基礎，可跳脫曠日廢時的計算，整體難度適中，是一份不分程度皆能挑戰的優質試題。

中正高中教師林榮福認為，今年明顯可鑑別高分群考生，整卷作答除了觀念要清楚，還要有一定計算能力，一般考生不易在80分鐘內做完，同時多選題比非選題難，考生若依題號順序，恐遇挫折。

林榮福評估，近幾年指考數甲的難易度上，數學觀念差不多，但計算量可調整，今年計算量大，往年考生也常因計算錯而失分，預估今年考生分數恐較去年低。