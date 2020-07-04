指考／數學題超難 學生：考到懷疑人生

今天大學指考最後1堂考數學甲，考生普遍覺得難，有學生考完後垂喪著臉說，「我寫到好累」，也有考生說，「考完後，懷疑起人生！」

台南一中考場許姓、莊姓、林姓、蔡姓考生說，今年數學甲考題遠比去年難，題目總共13題，雖然也有簡單的，但不多。他們說，選填項目第3題的三角測量、多選題第2題的高斯函數都較難，特別是高斯函數的考題是決勝關鍵。

另計算題第1題的求函數再求積分的題目，以及第2題的證明四角錐的體積是定值，都滿難的。考生說，他們都是在半猜半想中作答，希望有寫對。

自然組今天考完，雖然多數考生都認為數學偏難，但有考生認為，都考完了就不去想，還是去打場籃球，紓壓一下心情，萬一沒有上理想學校，明年再來。