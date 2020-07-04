指考國文／考題1.3萬字 老師：文言文不佳難拿好成績
台南一中國文老師林皇德分析，國文科考題呼應時事，能兼顧文學賞析與跨領域素養、以非連續文本作為考試素材、名家名著入題，文言與白話比例約3比2，文言材料稍多，若文言文閱讀理解能力不佳，較難拿到好成績。整份考題1萬3000字，閱讀量極大，去年考題中間偏易，今年則中間偏難。
林煌德分析說，字形辨正題出現新冠肺炎疫情。第37題引用朱熹「偶讀謾記」，談論對待傳染病患者的態度，要有防疫觀念，但也不必過度恐慌。第18、19題引用陳亮恭「微霞與桑榆」，談歷代的照護機構，與現代長照制度相關。這些題目都能與當代時事相呼應。
考題也能兼顧文學賞析與跨領域素養，他說，第41、42題就引用李培齊「學『倫理』？學『獲利』？」，談企業倫理，與管理學有關；第31、32題引用Damon Young「艾倫‧狄波頓的人生學校」，與哲學有關。
另考題也以非連續文本作為考試素材，題中不只文字資料，也結合圖表。例如第10、11題將各家對杜甫詩句的翻譯列表，作為測驗內容；第20、23題出現紅樓夢榮國府宅院空間配置圖。
這次國文考題，部分名家名著入題，如史記、水滸傳、紅樓夢等經典，及蘇東坡、王安石等名家篇章，也都出現在考題中。
林皇德說。整份考卷所使用的素材，文言與白話比例約3比2，文言材料稍多。整體而言，考題較去年難，若文言文閱讀理解能力不佳，較難拿到好成績。另今年組合材料、跨領域素材與非連續文本的運用比去年略多，也有更多與時事呼應的題目，題型與素材使用比去年更富創意。
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