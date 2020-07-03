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指考／4人未關手機扣分 1人自主健康管理進入防疫試場

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
大學指考今天登場，台中二中考場有許多考生應試。記者黃仲裕／攝影
大學指考今天登場，台中二中考場有許多考生應試。記者黃仲裕／攝影

大學指考首日，上午考物理、化學。大考中心統計，共有4名考生手機未完全關機，遭記違規恐被扣分；另有一名自國外返台的考生正在自主健康管理中，因此啟用一間防疫備用試場。

大學入學考試中心試務召集人沈青嵩說，根據各區初步回報，第一節物理科考試時，有4名考生手機未完全關機，提醒考生應考前務必要將手機完全關機（包括關閉鬧鈴、震動或提示音等），以免因違規而被扣分。

根據違規處理辦法，考試開始鈴響後，若發現考生的手機未完全關機，不論其置放位置，均扣減該節成績7分。大考中心會將所有違規事項提報考試委員會討論，決定最後處分。

沈青嵩指出，化學科考試時，有一名考生自國外返台，目前已進入自主健康管理階段，因此啟用防疫備用試場，讓這名考生應試，截至化學科考試，並無其他考生發燒。

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