指考物理／學生說難 老師：出得好，觀念和計算並重
今年指考的物理科，考生都喊難，台南一中物理老師何興中分析說，今年題目觀念和計算並重，觀念弄懂，不須繁複計算就會作答，是值得肯定的考題。
何興中表示，這次物理科考題，很重視觀念，其中許多題目如冠狀病毒、腦波儀、高速鐵路、輕軌、X光等，都和生活息息相關；其實科學就在生活中，只要仔細去觀察，都有科學痕跡。
他說，計算題第2大題是考實驗，這時值得肯定的；素養試題要有兩個條件，包含要有情境、脈絡，以及重視學習表現，而從物理科題目來看，已明顯朝素養試題方向來命題。
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