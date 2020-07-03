大學指考7時開放量體溫入場 必帶這2張證件和口罩

4.3萬人報名的大學指考今天登場，首日考物理、化學、生物。大考中心提醒考生，各考場上午7時開放考生入場量體溫，入場要戴口罩並出示「入場識別證」，且不開放家長陪考。考試期間要帶含照片的有效身分證件供查驗身分，且需全程配戴口罩，經勸導不配合者，扣減該科全部成績。

今天白天炎熱，各地氣溫32到35度，中午過後中部以北、東北部和山區可能有午後雷陣雨。大考中心建議考生利用各節次休息時間適度補充水分，並自備雨具。各考場提供冷氣，但屬服務性質，考生不得以冷氣故障為由要求加分。

今年受新冠肺炎疫情影響，大考中心表示，指考考生應試要全程戴口罩，入考場要配合量體溫。三天的首科考試時間都是8時40分，大考中心表示，已請各考場上午7時開放考生入場量體溫，比往年早30分鐘。建議考生提早出門，並帶好應試證件和物品。

按考試簡章，考生若未攜帶有效證件入場應試，扣減該科成績兩分。應試有效證件包括國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等，不包含學生證。證件可由家長或親友送到各考分區入口處，由服務人員簽收代送，以送達證明所列的送達時間做為違規評估。

教育部也提醒考生攜帶應試文具用品，包括黑色2B鉛筆、橡皮擦、黑色原子筆、直尺、修正液（帶），以及合規的圓規、三角版、量角器。教育部長潘文忠則勉勵考生，要相信自己的準備，保持平常心應考，就會有好表現。

今年指考因應中央流行疫情指揮中心的社交距離規範，應考時要全程戴口罩，經勸導仍不戴妥者，扣減該科全部成績。經勸導仍不戴口罩、不配合量體溫就進考場，取消考試資格。量體溫後額溫超過37.5度、耳溫超過38度者，移往備用試場應考。故意不配合者，以缺考論處。