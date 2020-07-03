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大學指考7時開放量體溫入場 必帶這2張證件和口罩

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
109年大學指考共4萬3753人報名，首日考物理、化學、生物，次日考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民與社會。製表／潘乃欣
109年大學指考共4萬3753人報名，首日考物理、化學、生物，次日考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民與社會。製表／潘乃欣

4.3萬人報名的大學指考今天登場，首日考物理、化學、生物。大考中心提醒考生，各考場上午7時開放考生入場量體溫，入場要戴口罩並出示「入場識別證」，且不開放家長陪考。考試期間要帶含照片的有效身分證件供查驗身分，且需全程配戴口罩，經勸導不配合者，扣減該科全部成績。

今天白天炎熱，各地氣溫32到35度，中午過後中部以北、東北部和山區可能有午後雷陣雨。大考中心建議考生利用各節次休息時間適度補充水分，並自備雨具。各考場提供冷氣，但屬服務性質，考生不得以冷氣故障為由要求加分。

今年受新冠肺炎疫情影響，大考中心表示，指考考生應試要全程戴口罩，入考場要配合量體溫。三天的首科考試時間都是8時40分，大考中心表示，已請各考場上午7時開放考生入場量體溫，比往年早30分鐘。建議考生提早出門，並帶好應試證件和物品。

按考試簡章，考生若未攜帶有效證件入場應試，扣減該科成績兩分。應試有效證件包括國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等，不包含學生證。證件可由家長或親友送到各考分區入口處，由服務人員簽收代送，以送達證明所列的送達時間做為違規評估。

教育部也提醒考生攜帶應試文具用品，包括黑色2B鉛筆、橡皮擦、黑色原子筆、直尺、修正液（帶），以及合規的圓規、三角版、量角器。教育部長潘文忠則勉勵考生，要相信自己的準備，保持平常心應考，就會有好表現。

今年指考因應中央流行疫情指揮中心的社交距離規範，應考時要全程戴口罩，經勸導仍不戴妥者，扣減該科全部成績。經勸導仍不戴口罩、不配合量體溫就進考場，取消考試資格。量體溫後額溫超過37.5度、耳溫超過38度者，移往備用試場應考。故意不配合者，以缺考論處。

今年大學指考共4萬3753人報名，今天考物理、化學、生物，聯合新聞網將於考後刊登物理、化學、生物試題本與參考答案。明天考數乙、國文、英文、數甲，後天考歷史、地理、公民與社會。7月17日開放查詢考試成績，考試分發最終放榜日為8月7日。

指考首日考物理、化學、生物，各考場上午7時開放考生入場量體溫，入場要戴口罩並出示「入場識別證」，且不開放家長陪考。本報資料照片
指考首日考物理、化學、生物，各考場上午7時開放考生入場量體溫，入場要戴口罩並出示「入場識別證」，且不開放家長陪考。本報資料照片

口罩 指考

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