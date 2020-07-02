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指考明登場 桃園考區今下午3點起開放看考場

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
109學年度指定科目考試將於明天登場，為期3天，桃園考區試場陸續在今天與明天開放給考生查看，提醒考生及家長，進入分區時請配合配戴口罩與量體溫。記者陳夢茹／攝影
109學年度指定科目考試將於明天登場，為期3天，桃園考區試場陸續在今天與明天開放給考生查看，提醒考生及家長，進入分區時請配合配戴口罩與量體溫。記者陳夢茹／攝影

109學年度指定科目考試將於明天登場，為期3天，桃園市由長庚大學及中央大學共負責4個學校考場，試場陸續在今天與明天開放給考生查看，提醒考生及家長，進入分區時請配合配戴口罩與量體溫，若額溫超過37.5度或耳溫超過38度者，則不得進入。

桃園考區由長庚大學承辦，考區分為桃園高中和陽明高中，共74間試場，桃園高中於今天下午3點至5點，開放考生查看考場；陽明高中則是明天（3日）下午3點至5點開放看考場。中壢考區分為中壢高中及平鎮高中，皆於今天下午3點至5點開放查看考場，另外，考場不開放進入，考生僅可於考場外查看座位安排。

長庚大學提醒，考試期間不開放陪考，當天進入分區校門口時，考生須配戴口罩，並出示應試有效證件、入場識別證，還需配合量體溫，體溫量測完畢後才能進入分區校園，若有故意不配合、強行進入者，取消其考試資格。

長庚大學強調，進入試場起須全程配戴口罩應試，如有經勸導仍故意不配戴者，扣減其該節全部成績，此外，考試當日考生須攜帶國民身分證（或附有照片足資證明身分的全民健康保險卡或護照或居留證或駕駛執照）正本入場應試，違者扣減該節成績2分。

為避免於考試中不慎發生違規狀況，長庚大學再次提醒考生，考前務必詳閱簡章「試場規則及違規處理辦法」及大考中心網站公布的相關應考，並注意防疫事項，請考生注意身體保健及安全，儘量避免出入公共場所，以保持身心最佳狀態，順利參加考試。

指考首日將進行考科物理、化學、生物；第二天進行考科數學乙、國文、英文、數學甲；第三天進行考科歷史、地理、公民與社會考科。

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