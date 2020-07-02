指考明登場 彰化1812名考生應試 7點開始量體溫

大學指定科目考試明天起一連舉行3天，彰化預計有1812名考生，受新冠肺炎疫情影響，考生仍需全程戴口罩，一般考生也未開放考生親友陪考，今天下午3點到5點開放看考場，但不能進入教室，僅能在教室外確認位置。

彰化考區分為二分區，彰化師大進德校區為第一分區，考生總數1042名，一般試場29間、身心障礙考生試場1間，計30間。員林高中為第二分區，考生770名，一般試場22間、身心障礙考生試場1間，計23間。

彰化考區今年由國立彰化師範大學負責，今年大熱天學生須戴口罩應試恐怕是一大考驗，彰師大表示，考試期間會關閉教室門開冷氣，對角處各開啟1扇窗15公分以利通風，各考場教室人數雖然由原本42人降為36人，但座位間仍難達1.5公尺的社交距離，因此考生仍須依中央流行疫情指揮中心規定，全程配戴口罩。

彰師大說，考場每天早上會比提早30分鐘，從7點開始量溫，考生量體溫經複檢後仍達額溫37.5度或耳溫38度以上者，須到防疫試場應試。