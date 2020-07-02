影／嗜睡症患者備戰指考 台大身障考場設專人喚醒服務

大學指考明天登場，台大博雅教學館將是身障生考場，今天開放考生看考場。負責台大考場試務的台大註冊組主任李宏森表示，今年將有43名考生在台大考場應考，各障別中自閉症有17人是最多，考場安排筆記型電腦輔助作答。另有一名考生患嗜睡症、一名患猝睡症，考試過程可能會隨時睡著，提供專人喚醒服務。

今年指考因應防疫設有多項措施，李宏森表示，試場提供ㄇ字型用餐隔板給考生領取使用。入考場要出示應試證件並量體溫，額溫若達37.5度要接受複檢，複檢後仍未降溫，將移往備用試場應試。考生若未申請陪考，一律謝絕家長陪考。台大考場準備兩間備用試場以備萬一。

李宏森也說，台大過去為特定障別考生安排個人試場，但今年沒有個人試場，一教室至少有兩人。但考量部分障別考生可能在作答期間不自主發出聲音，若發生相關情形，也將安排考生移往預備試場應考。

李宏森指出，今年台大考場障別以自閉症為多，共17人。考量考生書寫反應較緩慢，試場替考生準備筆記型電腦供打字作答。也有考生透過書寫表達，不過字較大，試場也配合需求，由監試人員在考後謄寫考生的作答內容到指定的考試卷上。

台大考場另有一名考生患嗜睡症、一名患猝睡症，李宏森說，這類考生的症狀是隨時可能睡著，考場替這類考生安排喚醒服務，當考生作答睡著時，會有專人喚醒他們。

今年在台大應試的身障生另有三名患焦慮症、二名憂鬱症、二名恐慌症、一名社交恐懼症。另有一名手汗症患者，試場為他準備手帕。另有二名腸躁症患者，將安排在鄰近洗手間的試場應考。