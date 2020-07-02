指考今天下午3時開放看考場 考試時程一次看

4.3萬人報考的大學指考明天登場，一連舉行三天。大考中心表示，今天下午3時起開放看考場，明天上陣的自然組考生可前往看考場。試場查詢網址

今年受新冠肺炎疫情影響，考生應試要全程戴口罩，入考場要配合量體溫。三天的首科考試時間都是8時40分，大考中心表示，已請各考場上午7時開放考生入場量體溫，比往年早30分鐘。建議考生提早出門，並帶好應試證件和物品。

今年因應防疫不開放家長陪考，大考中心表示，但若考生沒帶證件，可由家長或親友送到各考分區入口處，由服務人員簽收代送，以送達證明所列的送達時間做為違規評估。

按今年指考考試簡章，考生若未攜帶有效證件入場應試，證件在當節考試結束鈴響畢前仍未送達，扣減該科成績兩分。應試有效證件包括國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等，不包含學生證。

今年大學指考共4萬3753人報名，第一天考物理、化學、生物。次日考數乙、國文、英文、數甲。第三天考歷史、地理、公民與社會。

大考中心表示，今年因應防疫，每間試場人數由42人降為36人，各試場開放冷氣但也兼開每扇窗戶約15公分，不過關上前、後門。

今年指考因應中央流行疫情指揮中心的社交距離規範，應考時要全程戴口罩，經勸導仍不戴妥者，扣減該科全部成績。經勸導仍不戴口罩、不配合量體溫就進考場，取消考試資格。量體溫後額溫超過37.5度、耳溫超過38度者，移往備用試場應考。故意不配合者，以缺考論處。

每科考試時間都是80分鐘，考試時不能喝水，不過大考中心提醒，考試三天氣溫大多偏高，建議考生利用各節次休息時間適度補充水分。若因治療需要，需在考試中飲水或服藥者，請於考試當天持相關證明文件向試務辦公室申請，且須配合監試人員檢查、保管，並在監試人員協助下飲用或服用。考試三天午後易出現短暫陣雨，建議考生準備雨具備用。