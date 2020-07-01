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指考沒帶證件 爸媽考試結束前送達校門口還有救

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年指考因應新冠肺炎防疫，不開放家長陪考，但若考生沒帶證件，可由家長或親友送到各考分區入口處，由服務人員簽收代送，以送達證明所列的送達時間做為違規評估。本報資料照片
今年指考因應新冠肺炎防疫，不開放家長陪考，但若考生沒帶證件，可由家長或親友送到各考分區入口處，由服務人員簽收代送，以送達證明所列的送達時間做為違規評估。本報資料照片

4.3萬人報考的大學指考7月3日至5日登場，大考中心表示，今年因應新冠肺炎防疫不開放家長陪考，但若考生沒帶證件，可由家長或親友送到各考分區入口處，由服務人員簽收代送，以送達證明所列的送達時間做為違規評估。

按今年指考考試簡章，考生若未攜帶有效證件入場應試，證件在當節考試結束鈴響畢前仍未送達，扣減該科成績兩分。應試有效證件包括國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等，不包含學生證。

今年受疫情影響，考生應試要全程戴口罩，入考場要配合量體溫。三天的首科考試時間都是8時40分，大考中心表示，已請各考場上午7時開放考生入場量體溫，比往年早30分鐘。建議考生提早出門，並帶好應試證件和物品。

今年大學指考共4萬3753人報名，第一天考物理、化學、生物。次日考數乙、國文、英文、數甲。第三天考歷史、地理、公民與社會。大考中心表示今年因應防疫，每間試場人數由42人降為36人，各試場開放冷氣但也兼開每扇窗戶約15公分，不過關上前、後門。

今年指考因應指揮中心的社交距離規範，應考時要全程戴口罩，經勸導仍不帶好者，扣減該科全部成績。經勸導仍不戴口罩、不配合量體溫就進考場，取消考試資格。量體溫後額溫超過37.5度、耳溫超過38度者，移往備用試場應考。故意不配合者，以缺考論處。

今年指考也於7月20日到22日舉行補考，僅限第一次考試期間在居家檢疫或隔離者參加，並以外加名額錄取。大考中心將於7月17日寄發成績單並開放成績複查。考試分發放榜日期為8月7日。

指考日程表。今年受疫情影響，考試日期改成7月3、4、5日。圖／109學年度大考中心考試簡章
指考日程表。今年受疫情影響，考試日期改成7月3、4、5日。圖／109學年度大考中心考試簡章

指考 口罩 社交距離

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