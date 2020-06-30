防疫首遇大學指考 宜蘭考區注意事項列清單

109學年度指定科目考試訂7月3、4、5日舉行，宜蘭考區考試地點設在國立宜蘭大學（宜蘭市神農路1段1號）教穡大樓，考生人數831人，總計27間試場。

今年指定科目考試遇防疫，宜蘭考區將注意事項列清單：

一、採單一入口管制，宜蘭大學單一入口為行政大樓一樓川堂，請考生及陪考人員均由入口進入試場及休息區。

二、進入考區請攜帶大學入學考試中心製發的入場識別證及應試有效證件(國民身分證或附有照片之健保卡或護照或居留證或駕駛執照)正本，戴口罩，並配合量測體溫。

三、此次考試僅提供集報單位、身心障礙及重大傷病，以及突發傷病考生，可申請特定陪考人員。除此，一律不提供家長陪考。

四、此次考試取消寄發紙本考試通知，改以簡訊通知考生應試號碼及網路查詢網址，建議考生先行至大考中心網站查覽並列印考試通知，以利查看考試時間及應試地點。

五、考生應試時應全程戴口罩，並須配合於監試人員查驗身分時暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌，查驗後請立即戴好，以避免違規。

六、試場依大考中心規定開放使用冷氣，考試期間，冷氣試場內教室門保持關閉，並於教室對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，以利通風。溫度設定於攝氏24到26度，但若臨時發生冷氣故障無法立即修復，將開啟門窗及風扇，考生繼續考試，並不延長考試時間、不涉及加分問題。

宜蘭考區提醒，為避免違反試場規則，導致扣減分數，請考生禁止攜帶行動電話進入試場，如需攜帶入場，請將行動電話完全關機或取出電池，放在臨時置物區，並請勿佩戴具通訊功能之穿戴式裝置（如智慧型手環、手錶、眼鏡、佛珠等）或其他電子通訊器材進入試場，以避免違規。

宜蘭大學試場配置圖將於7月2日公布在宜蘭大學校門口及各試場大樓前，並統一於當日下午3點至5點，提供考生查看試場，此次考試不開放進入試場內查看座位，考生可於試場外查看座位安排。

宜蘭考區指出，考生休息區設置於綜合教學大樓教室供考生休息使用，考試期間，考生車輛除可利用周邊環境停車外，亦可選擇宜蘭大學地下收費停車場。為了維持考區寧靜，請行經考區周遭道路的車輛降低音量，如有宣傳車亦請暫時關閉聲源，避免干擾考生作答。