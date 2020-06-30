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大學指考2日看考場 基隆設海大僅471名考生創歷史新低

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
大學指考2日看考場，基隆設海大僅471名考生創歷史新低。記者游明煌／攝影
大學指考2日看考場，基隆設海大僅471名考生創歷史新低。記者游明煌／攝影

新冠肺炎疫情影響，109學年大學指定科目考試延至7月3日至5日舉行，考試科目共有10科，考生可自由選考，基隆考區設在國立台灣海洋大學試場，2日下午3時至5時開放考生查看試場，由於每間試場在考前已經完成消毒作業，所以考生與家長均不得進入試場，僅能於試場外查看座位安排。

海洋大學表示，受少子化衝擊，基隆考區今年只有15間試場，報考人數從686人滑落到471人，創歷史新低。試場分配以考生應試號碼前六碼為試場編號，210188-210192試場在航管大樓，220217-220222、230051-230052及293001-293002試場在延平技術大樓，試務中心設在海洋廳，醫護站設置於延平技術大樓，請考生特別注意。

為因應新冠肺炎疫情，大學入學考試中心祭多項防疫措施，每間試場考生人數由42人降為36人，考場提前於上午7點開放量體溫，同時考生在每節考試須全程戴口罩。除了申請的特定陪考人員外，今年也不開放家長陪考，因此海大今年不設陪考休息區，考生可於試場內用餐，或到學生餐廳用餐，用餐期間須保持社交距離。

海大試務中心提醒考生，雖然已經取消准考證，但因應疫情需要今年新增考生「入場識別證」，考生進入各館樓時須出示入場識別證及應試有效證件正本，包含身分證、有照片全民健康保險卡、駕照、護照或居留證等，並配合戴口罩、量體溫，未帶入場識別證考生，可由工作人員引導至試務中心由試務人員協助確認身分，並進行行補發。

新冠肺炎 疫情 口罩 海大 指考

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