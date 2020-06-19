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不願忍4年 指考重考生首度逾2成

聯合報 / 記者潘乃欣／台北報導
指考下月登場，今年重考人數首度超過兩成。圖／聯合報系資料照片
指考下月登場，今年重考人數首度超過兩成。圖／聯合報系資料照片

大學指考七月三至五日登場，大考中心最近統計，今年四點三萬人報考，較去年減少五千三百多人，不過重考生卻增加到九千多人，人數創新高，占比也首度超過兩成。補教老師分析，這一代學生對科系的好惡更明確，也期待學以致用。愈來愈多學生入學後或畢業後發現所讀科系前景差，選擇重考大學。

大考中心統計，除學測的非應屆（重考）報考人數增加，近五年指考重考人數也逐年增加，從一○五學年的五九九六人增加到今年的九○七六人。

升學輔導專家劉駿豪認為，升大學是最易轉換生涯選擇的關卡，指考個別報名人數增加，應與愈多大學生不滿意所讀科系，因此重考大學。他指出，愈來愈多大學生看重科系和往後工作的關聯，如評估所讀科系前景差，便直接重考，不願一路忍四年。這也反映當前學生更了解各行業概況，選擇科系也更務實。

劉駿豪說，在就業考量下，大轉領域的考生也不少。例如一類組學生改考自然組科系；還有學生大學畢業、出社會後，發現工作條件不如預期，也會直接報名重考班。

文城教育機構營運長董昭華說，這兩、三年重考生確實增加，且不侷限於非醫科不讀的學生，也有學生重考是為進入理工科系。他分析，學生重考的主因是不滿意自己所讀科系，可能是高中時對目標科系有過多想像，或是學測考完就想上大學，直接從錄取科系中擇一報到，卻在上大學後覺得後悔。

教育部統計，近五年重考人數倍數成長，一○七學年畢業後未升學也未就業的高中生人數達一點三萬人，創四年新高，當中又有四成二，約六千名學生表示正補習或準備升學，人數約五年前的兩倍。

指考 升學

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