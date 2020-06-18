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109指考國文科／健康話題發燒 注意多元觀點

聯合新聞網 / 文／文熒(冠博文理補習班國文科教師)
數百位菲律賓的學生排出「為我們的未來採取行動」字樣，要求各國領袖對全球暖化採取行動。 美聯社
數百位菲律賓的學生排出「為我們的未來採取行動」字樣，要求各國領袖對全球暖化採取行動。 美聯社

首先，回顧一下大考中心在107指考起調整的題型修正：

取消寫作測驗而改為全選擇題題型：分為單一選擇題約34題及多選題約8題。

根據大考中心所公布之考試說明，整理成以下三點：

1.試題範圍包含一到六冊，文言文取材比例以45%至65%為原則。
2.難度應為「中偏難」。
3.C類試題之總占分比例，以不高於教材選文試題之10%為原則；B類試題之總占分比例，以不高於教材選文試題之40%為原則；A類試題不受上述比例之限制。

而根據107、108指考題型，也可整理出考試趨勢如以下三點：

1.生活情境式命題，或是學術研究式情境命題。
2.著重閱讀理解、圖表判讀等整合知識的能力。
3.跨領域、跨學科的素養題型，可能替代純背誦的知識題型。

從107、108指考中可以發現：單選題約34題，有9個題組，每題組2～3題，占了一半以上的題數；多選題約8題，有一個2題的多選題組。由此可見長文閱讀的重要性。

所謂「中偏難」的意思是指：需要部份背誦及記憶，並以此為基礎針對題目的說明進行推理分析。也因此文意理解題幹字數偏多，是為了提供足以呼應的線索及選項。

考生對中國文學流變及中國哲學簡史有相當程度的理解，在作答時會比較容易選出正確答案。散文類以唐宋八大家為中心上下延伸；韻文類可多注意古詩樂府敘事及抒情傳統；小說戲曲類則以明清短篇文言及長篇白話章回為主，對於重要角色的相關詞語及性格特徵要能掌握清楚；新詩題型則需注意其中象徵或隱喻手法。

再者，跨學科、跨領域的素養式測驗，在整份考卷中展現出題的靈活度，但題文用詞之巧妙，則考驗考生的語感及平日學習的成果。由於表現媒材的多元化，語法修辭及寫作技巧方面的出題也將影視拍攝手法、繪畫構圖技法等融入題目中，結合文字技巧出題，這也是考生應答時需要「依題目說明」特別仔細推敲的部份。

在閱讀題型主題方面，近兩三年來健康話題發燒，如：登革熱、腸病毒、COVID-19等；連帶生物、環保主題出現機率較高，如：全球暖化、西非─東印蝗災、食物銀行、基因庫等；種族、性別平等也是近兩三年的熱門新聞，考生應追踪各方對相關議題的觀點。

考生最後準備時可將重心放在三至六冊的文言韻散的閱讀上，A類選文尤其必須熟讀形音義；詞語及成語的判讀則以古今義比較為主，如：經濟一詞於古代解釋為經世濟民，現代則指社會上各種交易行為或者這些行為所帶來的影響。由於出題難度比學測時要高，較長的文言文出題機率高，考生臨場作答時務必謹慎以待。

綜上所述，指考考生至少需要在學測複習的基礎上，再加強對第五六冊選文的理解及深入分析。

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