憂新課綱走回頭路 高中師籲113年數學大考開放計算機

108課綱普通高中數學各版課本刪除「對數表」和「三角函數表」，要學生改按計算機解題，才貼近真實生活情境，但大考不開放使用計算機。高中數學老師最近向大考中心喊話，希望最遲113學年能開放學測和指考數學採用計算機，否則教學現場將出現老師走回頭路，自製內含對數表和三角函數表的講義教學生，不符新課綱精神。

不少數學老師去年10月首次到教育部陳情大考開放計算機，教育部表示已成立研議小組規畫，若要開放將於考前三年公告，不過至今仍無新進度。

大考中心副主任黃璀娟表示，大考中心正在研議，如要開放計算機，試題上要經過相當多次研究，評估每一題目開放或不開放計算機作答的差別。黃璀娟也說，開放計算機還涉及要開放哪些型號的計算機，並將身障等不便利的考生需求納入考量。

去年發起陳情的台中一中數學教師陳光鴻指出，若由試務單位設計一台僅含符合考試所需按鍵的計算機，每台約300元並不貴。身心不便考生可安排特殊考場，由具備數學專業的試場人員協助按計算機並告知考生數值。

高中數學學科中心代表、建國中學數學教師曾政清說，現在考試不開放計算機，考題都是設計過的完美數字，不一定和生活情境相符。陳光鴻說，新課綱強調學習要貼近生活經驗，日常生活中根本沒有對數表、三角函數表可查，採用計算機才符合真實經驗。尤其適合自然組學生選修的數Ａ、數甲，是為將來報考高數學需求科系的學生而設，很多題目一定要查表或按計算機才能作答，開放計算機的必要性更高。

曾政清說，既然計算機已被發明，有些孩子只因計算錯誤而失分很可惜。若教他們善用工具，能專注理解數學觀念，成為有用之才。陳光鴻指出，國內已有不少偏遠學校老師研究發現，計算機能拯救低數學成就的學生，讓他們發現自己動手按計算機，也有機會答對題目，進而產生成就感並對數學產生興趣。