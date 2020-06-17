指考考場上午7時開放量體溫入場 比往年早30分鐘

4.3萬人報考的大學指考7月3日至5日登場，大考中心表示，今年因應新冠肺炎防疫，考生應試要全程戴口罩，入考場要配合量體溫。三天的首科考試時間都是8時40分，大考中心表示，已請各考場上午7時開放考生入場量體溫，比往年早30分鐘。建議考生提早出門，並帶好應試證件和物品。

今年大學指考共4萬3753人報名，第一天考物理、化學、生物。次日考數乙、國文、英文、數甲。第三天考歷史、地理、公民與社會。大考中心表示今年因應防疫，每間試場人數由42人降為36人，各試場開放冷氣但也兼開每扇窗戶約15公分，不過關上前、後門。

今年指考因應指揮中心的社交距離規範，應考時要全程戴口罩，經勸導仍不帶好者，扣減該科全部成績。經勸導仍不戴口罩、不配合量體溫就進考場，取消考試資格。量體溫後額溫超過37.5度、耳溫超過38度者，移往備用試場應考。故意不配合者，以缺考論處。

今年指考也於7月20日到22日舉行補考，僅限第一次考試期間在居家檢疫或隔離者參加，並以外加名額錄取。大考中心將於7月17日寄發成績單並開放成績複查。考試分發放榜日期為8月7日。