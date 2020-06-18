109指考／國內時事關鍵字 市長被罷免、通姦除罪化等十大熱門議題

109指考將於7月3（五）、4（六）、5（日）共3日舉行，聯合新聞網於今年109學測（1月17、18日）前有整理2019年的熱門議題，歸納出國內、外各10個重大時事關鍵字，除此之外，此次也另為指考生整理近期較新的時事話題，亦分為國內、國外篇，一併供考生回顧、複習，事半功倍。而由於皆是時間較近的話題，試題可能已在之前定案，不過仍可供下一屆的考生參考。

十大國內時事：

1. 總統大選

三組候選人得票數。圖／聯合新聞網

總統選舉結果：蔡英文以817萬票成功連任

第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉共有三組參選人，開票結果現任總統蔡英文以817萬票：552萬票，以約265萬張票的差距，壓倒性大勝第二高票韓國瑜，成功連任第15任總統。本次總計有1446萬4571人投下總統、副總統票，投票率達74.9%，不僅比上屆（2016年）的66%多出許多，也超過2012年總統大選的74.38%。其中，民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德的得票率為57.13%；國民黨韓國瑜、張善政得票率為38.61%；親民黨宋楚瑜、余湘則為4.26%。

總統大選各縣市得票概況。圖／聯合新聞網

立委選舉結果：民進黨獲61席次

2020立委總席次分布。圖／聯合新聞網

國會部分，在113席次中，民進黨立委總席次達61席，取得國會過半席次。國民黨取得38席、台灣民眾黨5席、無黨籍及未經政黨推薦5席、時代力量3席，以及台灣基進靠著陳柏惟在台中第二選區的翻盤，讓基進黨首度取得國會席次。

2. 韓國瑜丟市長位 台灣史上首名被罷免市長

由「罷韓四君子」發起的「高雄市長韓國瑜罷免案」，歷經近一年的提議、連署、成案三階段，於109年6月6日進行投票。投票最終結果，同意票高達93萬9090張，不同意票僅2萬5051張，同意票跨過57.5萬的門檻，韓國瑜成為台灣選舉史上第一位被罷免成功的縣市首長，整體投票率42.14％。

憲法第17條明文規定，人民有選舉、罷免、創制及複決之權，以及選舉罷免制度、門檻都是一大考點。

3. 新冠肺炎下的台灣防疫

截至6/16，台灣確診病例共445例，7人死亡。記者陳婕翎／攝影

截至6/16，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球新冠肺炎確診病例超過800萬例，42.4萬人染疫身亡，台灣確診病例共445例，7人死亡。台灣吸取2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，有效防堵疫情，開設中央疫情指揮中心超前部署，每日開記者會向國人報告最新疫情與防治措施，此外也積極援外，向疫情嚴重國家提供口罩等醫療物資。

不過防疫期間也發生不少亂象，如先前傳出衛生紙原料被拿去做口罩的不實消息，造成民眾擔心買不到衛生紙而出現大搶購，經過政府澄清是謠言後，才平息這場「衛生紙之亂」，也出現過一些酒精、乾洗手等防疫商品以及泡麵、米和罐頭等日常生活用品囤貨潮。而口罩實名制剛上路時，也有藥局前大排長龍的現象。

●中央疫情指揮中心記者會

●旅遊警示、醫護、高中以下師生禁出國禁令

●口罩限制出口、實名制、捐口罩給多國、強制戴口罩規定

●居家隔離、居家檢疫、自主管理

●社交距離

●WFH（Work from home）居家上班

4. 紓困政策救經濟

行政院振興「三倍券」將在7月中上路。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情影響，國內外經濟受到嚴重衝擊，許多行業業者損失金額龐大，也有許多餐廳、飯店熄燈，行政院4月2日召開臨時院會，拍板紓困方案2.0，紓困方案加碼至1兆500億元，分別注入在經濟部、交通部、勞動部等實施的紓困措施上。另外在家防疫也造就一波宅經濟，線上商機興起，電商網購、手遊（如動物森友會）、外送平台等，是受惠最明顯的產業。

●紓困補助

>>整理包／新冠肺炎抗疫紓困 看各行業可申請哪些補助

●3000元振興三倍券

>>怎麼領、怎麼玩？ 一篇看懂「振興三倍券」領取、使用辦法

●600元藝Fun券

>>整理包／600元藝Fun券怎麼領？用在哪？連同加碼一次看

●觀光餐飲熄燈

>>整理包／米其林一星也受疫情波及 全台觀光餐飲熄燈或暫歇業有哪些？

5. 通姦罪宣告違憲

大法官作出釋字791號解釋，宣告刑法通姦罪、刑事訴訟法第239條但書均違憲。 圖／聯合報系資料照片

司法院大法官會議5月29日作成「釋字791號」解釋文，宣告刑法239條通姦罪違憲另刑事訴訟法第239條但書規定「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」也違憲，即日起失去效力。亞洲國家中，已有日本、韓國及中國把通姦罪除罪化。

全國院檢偵審中約千名被告可免除「刑罰」，法官可依法直接判決免訴，但被告仍必須負起「民事責任」。

6. 鐵路殺警案 嫌犯判無罪

鐵路殺警案兇嫌一審宣判無罪，引發社會各界討論。圖／聯合報系資料照片

去年（2019）7月3日晚間傳出台鐵列車行經嘉義站時，一名男子因補票糾紛持利刃刺向上車處理該案的員警李承翰腹部，雖經緊急送醫開刀，但隔日上午仍宣告不治。今年4月30日，「鐵路刺警案」一審判決結果出爐，因男子罹患精神疾病一審宣判無罪，但需強制就醫5年，引起社會譁然。

內政部長徐國勇、法務部長警政署長陳家欽均表示，無法接受，將依法上訴，總統府發言人表示「總統支持檢方依法上訴之決定」。外界更出現應修法提高強制處分年限的聲浪，而設立專屬司法精神病院，再度備受重視，法務部指出，未來仍持續重視研議相關配套。

7. 空軍黑鷹直升機失事

空軍的UH-60M黑鷹直升機。 圖／聯合報系資料照片

1月2日發生陸軍一架UH-60M黑鷹直升機在新北坪林、宜蘭交界處失事，機上包括參謀總長沈一鳴上將等8位軍士官殉職，5人生還。空軍2月15日公布初步事實調查報告，初判失事原因為環境（天氣及地形）與人因複合因素。軍方人士受訪表示，將於民國110年1月2日完成全案調查報告。

人為因素的懲處，空軍救護隊史首位隊長遭拔官調職，退役主管飛官表示救護隊長對航路選擇、機組員派遣，要負成敗責任。另，從失事過程中的事實證據，部分細節透露出在飛行上恐怕隱藏著危機，分別為從目視廊道飛行改為雷達引導的時機判斷、組員座艙資源管理在責任分擔上的均衡、飛行員模擬機高難度科目飛行時數的欠缺、還有飛行員較少，造成UH-60M型機飛行員必須同時兼飛S-70C，單一輕微問題不足以致命，但相乘相加卻造成無法挽回的憾事，必須從根本上斷絕上述飛安的隱憂，才能將失事的可能化為最低。

8. 萬人集資刊登紐時廣告

YouTuber阿滴、設計師聶永真等人發起募資買下紐時廣告，已於台灣時間4月14日刊登。 圖／取自蔡英文粉專

新冠肺炎疫情蔓延全球，許多人質疑WHO秘書長譚德塞失職，譚德塞卻指控台灣民眾與外交部對他進行人身攻擊、種族歧視，推特上出現熱門標籤「#來自台灣的攻擊（#ThisAttackComesFromTaiwan）」，貼文中各界網友分享自己旅遊台灣的美好體驗，藉此平反，此外，該事件也引發網紅阿滴及知名設計師聶永真等人帶頭募資，在紐約時報刊登廣告反擊，用廣告設計告訴世界：「Who can help？Taiwan」（誰可以幫忙？台灣）。

原先「刊登紐約時報全版廣告：台灣人寫給世界的一封信」募資活動目標為400萬，超過1萬5千人參與集資響應，短短不到8小時就突破800萬，最後總共募得1千9百多萬，遠遠超出預設目標。廣告已於4月14日刊登在《紐時》，餘額1627萬元則由贊助者投票決定用途，捐助用於國內外醫療資源。

9. 5G時代來臨

美國商務部證實將修改禁令，准許美企與華為合作制定5G標準。路透

台灣電信業第五代行動通訊（5G）大戰即將開打，國家通訊傳播委員會（NCC）6月3日通過核發中華電信行動寬頻業務3500MHz、28000MHz頻段特許執照，為我國首張5G執照；遠傳也獲5G系統審驗合格函，最快6月4日下周拿到執照，預料7月可望有兩家電信業者5G開台，正式開啟台灣5G時代。

資費方面，NCC指出，依據現行法規，行動寬頻資費僅需函知NCC並對外揭露，不需經過審查。電信三雄所推出的4G資費的5G無痛升級方案，主流吃到飽資費維持在1,399元，台灣之星「5G早鳥無痛升級方案」，最低599元起，最高999元。至於最終5G資費，仍待業者公布。

10. 釣魚台

日本石垣市議會擬表決把釣魚台行政區地址更名為：「登野城尖閣」，再度引發爭議。路透

日本石垣市擬將釣魚台地址改為「登野城尖閣」再掀主權爭議，宜蘭縣議會除提案通過正名為「頭城釣魚台」，擬於7月7日動員漁船到釣魚台捍衛主權與漁權。

海岸巡防署14日表示，釣魚台位於我國暫定執法線內，海巡署均依「政府護漁標準作業程序」等相關規定，確實執行我國海域內護漁工作，並依政府對釣魚台的基本立場，維護主權及漁權。

其中主權、經濟海域、領海或成為考點。