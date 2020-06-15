開窗吹冷氣應考 指考生要戴口罩

高中指考與國中會考一樣，都要戴口罩、打開窗戶吹冷氣考試！大考中心宣布，今年指考將於7月3日至5日登場，原則上不開放陪考，考試期間需要戴口罩，如果不從最重可取消考試資格。試場須開窗吹冷氣，以利通風。另外如果因為疫情緣故無法應試，可於7月20至22日進行補考。

不戴口罩不能考試

大考中心主任周兆民表示，指考期間，考生進入各考場時一定要戴口罩，近日已陸續寄給考生，每1個考試天1片，須量測體溫，若達發燒標準，須遵從試務人員指示移至防疫用試場應試，考生不得拒絕或要求於考試後給予救濟，如果屢勸不聽、拒絕戴口罩者，最嚴重可以取消應試資格。

今天大考中心開放考生考試當天，每場考試可提早半小時進場。另外，可在各考場開始考試的前1天下午3時至5時，前往查看考場。但因每間試場將於考前完成消毒作業，因此不開放考生進入試場內，考生可於試場外查看座位安排。考生與家長進入分區時，也須配合量溫，經量測發燒者不得進入考場。

開窗不開門

周兆民說，今年申請陪考人員僅限集體報名單位、身心障礙及重大傷病，以及突發傷病考生。集報單位的陪考人員將依各單位報考情況安排，身心障礙及重大傷病以及突發傷病考生，每位考生可申請1名陪考人員。其餘一律不提供家長陪考。至於陪考人員申請方式與時間將另行公告。

大考中心也規劃，指考每間教室的試場人數由42人調降至36人；若各考場有開放冷氣，教室不開門，但須打開對角窗戶至少15公分，以利通風。考生若因疫情（居家檢疫、隔離者）無法到考，可改於7月20至22日補考，招聯會組長王盛麒表示，補考生採外加名額錄取，且錄取標準為「同等分數換算」。

不過醫學系等牽涉政府人力管控的學系，不納入補考範圍。指考試務召集人沈青嵩提醒考生，去年指考仍有4成考生是忘記帶硬式有效身分證件，2成是攜帶電子裝置，因此還是要叮囑考生不要違規，出門記得帶證件。另外，指考開放考區內用餐，跟服務人員領隔板（預計考生人數2倍），到指定教室用餐。

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