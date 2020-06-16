109年指考化學科考試趨勢現波動 考前三大得分關鍵

每年7月都是高中指考的日子，化學科近五年五標持平，頂標都在80分上下，範圍部分，學測即有涵蓋的基礎化學(一)(二)，約佔指考的25%，然而基礎化學(三)以及選修化學，則佔75%，然而近年考試趨勢開始出現波動，如去年108指考，即出現較為傳統的物質檢驗與鑑定的問題。

一、注意「常見物質的性質」、「混合物的分離與檢驗」

需要藉由學生對常見物質的廣泛瞭解，來判斷物質甲乙丙丁的種類及其性質的問題，去年含選擇題以及非選擇題共出現8題，以往年來說是爆炸性地增長，此種題型考驗學生對常見有機化合物、無機化合物的物理性質以及化學性質的瞭解，無法以單一觀念解題。

以下以108指考第20題做舉例，即為必須要熟知各種氣體的性質及檢驗，才可順利答題：

二、課綱實驗須精讀

近期每年都必考實驗已經是化學科的常態，去年指考「秒表反應」入題，「草酸鎂的溶度積測定」十年內更是考了兩次，除了平舖直述的考題以外，也會有以課綱實驗為基礎所設計的新實驗，題目本身乍看很嚇人，但其實以課綱實驗的基本觀念出發即可解題。

例如108指考的多選第19題，即為課綱實驗「奈米硫粒的合成」之內容：

三、時事問題須注意

今年因COVID-19疫情，衍生出許多化學相關概念，介面活性劑、酒精消毒、酒精蒸氣濃度過高造成的閃燃、二氧化氯，次氯酸水等等的內容，皆可能入題，其涉及的章節可能涵蓋化學反應速率、氧化還原、有機化合物、無機化合物等等。

以下舉107指考單選16題的題組，即為當時的時事問題：

109化學科考前20分鐘助你得分影片:

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