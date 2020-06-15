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少子化！大學指考報名人數狂砍5000名 連年創新低

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
大考中心今天公布109年大學指考報名人數有4萬3753人，比起去年4萬9119人，狂砍5366名考生。大學招聯會分析，主因是少子化趨勢，以及甄試入學分發率提高；換言之，有更多考生提早考上大學。報系資料照
大考中心今天公布109年大學指考報名人數有4萬3753人，比起去年4萬9119人，狂砍5366名考生。大學招聯會分析，主因是少子化趨勢，以及甄試入學分發率提高；換言之，有更多考生提早考上大學。報系資料照

大考中心今天公布109年大學指考報名人數有4萬3753人，比起去年4萬9119人，狂砍5366名考生。大學招聯會分析，主因是少子化趨勢，以及甄試入學分發率提高；換言之，有更多考生提早考上大學。

根據統計，109年大學個人申有5萬2321人獲分發，報名分發率達6成，創10年新高，缺額也僅4197人，創8年新低。招聯會分析，主因之一是今年防疫不能出國，不少優秀學生留在國內升學，也有更多學生想提早「就定位」不想再戰指考。

大考中心今天公布109年大學指考報名人數有4萬3753人，比起去年4萬9119人，狂砍5366名考生。大學招聯會綜合業務組組長王盛麒分析，主因之一為少子化趨勢，另一原因是整體甄試入學分發率提高，考生不必再考指考。

指考 少子化 升學

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