弘光諮輔志工隊20周年 燙傷學生受惠當志工回饋社會

弘光科技大學諮商輔導中心志工隊成立20周年，志工人數累計超過4千人，前天舉辦「諮想和你在一起」2020諮輔志工20年授證暨同儕守護典禮活動，畢業志工回校齊聚，今年有8位志工服務滿200小時獲頒證書，大三的葉凡瑄累積時數超過800小時，父母一度擔心耽誤課業，現在卻以她為傲；大二的黃庭彥曾經經歷燙傷，在國中參加諮輔營隊變陽光，當志工回饋社會。

學務長閔宇經表示，弘光諮輔志工成立20周年，每年最少進行5場以上的志工服務，出動200人次以上學生到校外服務，力行「以人為本、關懷生命」的大愛精神，薪火相傳、綿延不絕。20年來總共有233位志工達到逾200小時的目標，其中今年有8位志工通過服務兩年達200小時以上認證。

帶著志工服務20年的老師林昭宏說，諮輔志工服務對象包含視多重障礙病患、失智失能的阿公阿嬤、燙傷的孩子、智能障礙的大朋友等，每年帶著新加入的學生參加，有時遇到困難覺得壓力很大，但是每個服務對象與志工的對話及溫暖互動眼神，成為他不放棄的動力，「要感謝學生帶領我去看生命的正循環。」

林昭宏表示，每次志工服務後安排分享會，讓同學把感受說出來，有同學聽到坐輪椅的孩子說，「我的興趣是唱歌、我的願望是走路。」感動落淚，也有人服務過程受挫崩潰，最後大家都想到家中的長輩，體會到愛要及時。他舉例，有學生每次放假回家就往外跑，四處找朋友玩，沒想到當志工多次後，返家居然主動跟父母提及要去探視阿嬤，讓家長又驚又喜。

連續3年授證獲獎的老福系大三的葉凡瑄說，入學第一天參加諮輔中心活動，開啟她的志工生涯，3年服務時數累積800小時，長時間擔任志工一度讓父母不諒解，質疑「為何要投入那麼多時間？」後來每次把籌備活動的過程、成果與父母分享，父母看到她的轉變與快樂，漸漸支持她，甚至還想捐款，更主動問「今年有辦授證典禮嗎？時間在何時？」代表父母以她為榮。

葉凡瑄表示，每次擔任志工難免有壓力，不過會在壓力中成長，擔任志工後自己變得敢開口，能獨當一面上台主持活動，也學到要把握當下。她回憶，服務過一個惠明盲童育幼院的幼童，參加活動後拿著獲獎得到的麵包與跟她分享，讓她很感動又溫暖，「從小朋友身上讓我更懂得知足滿足。」