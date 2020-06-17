109指考／必看時事關鍵字！ 新冠肺炎、反種族歧視等十大國外熱門議題

109指考將於7月3（五）、4（六）、5（日）共3日舉行，聯合新聞網於今年109學測（1月17、18日）前有整理2019年的熱門議題，歸納出國內、外各10個重大時事關鍵字，除此之外，也另為指考生整理近期較新的時事話題，一併供考生回顧、複習，事半功倍。而由於皆是時間較近的話題，試題可能已在之前定案，不過仍可供下一屆的考生參考。

十大國外時事：

2019年12月，中國大陸武漢爆出不明原因肺炎，疫情快速蔓延至亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等地方，至今仍在持續。世界衛生組織（ＷＨＯ）表示元凶是一株人體首見的新型冠狀病毒株，先將病毒命名為「2019-nCoV」，隨後至2月11日表示，將該疾病正式命名為「COVID-19」（19冠狀病毒疾病），CO代表冠狀（Corona），VI代表病毒（virus），D代表疾病（disease）。

2020最重要也是話題度最高的議題，指考也因此延期，有相當多的面向可以當考點，以下舉例：

2020至今，卻已發生許多件年度大事。 圖／ingimage

●新冠病毒疾病成因、病徵、如何預防

●各國防疫措施比較（如英國的佛系抗疫、社交距離、戴口罩規定、名人染疫...）

●邊境限制、旅遊管制

●經濟衝擊（如美股10天熔斷4次、原油期貨跌破0元...）、振興方案、防疫商機

●各類藝文活動、運動賽事延期（如東京奧運延期舉辦、NBA無限期暫停賽季...）

●美國退出WHO

2. 佛洛伊德之死─美國反歧視、反警暴抗議四起

成千上萬的雙城市民，全都不分種族膚色、階級地位地走上街頭。 圖／法新社

美國明尼蘇達州的黑人——喬治．佛洛伊德（George Floyd）——5月25日遭白人警察壓制頸部，導致無法呼吸死亡後，全美各地皆掀起「反警暴」、「反種族歧視」與「反執法過當」的抗爭，甚至爆發暴力衝突、趁火打劫等情形，亦有多州因而實施宵禁。

該事件讓美國種族問題再現，也引起各大社群轉發#Black Lives Matter（黑人的命很重要），歐美最常使用的twitter（推特）成為社會運動者的重要發聲場域，亦有不少名人響應。

連續包圍警察局的示威群眾，於5月28日晚間攻入出事警察所屬的明尼亞波利斯第三分局，並在局內四處縱火。 圖／路透社

3. 港版國安法、國歌法爭議

先前已有整理過香港反送中運動，事件至今已一年，近期又引發爭議。中國大陸21日突然公布，表示將在十三屆中國全國人大會議提出「港版國安法」表決議程，而該法將針對「顛覆國家政權」「分裂國家」「恐怖活動」「外部勢力干預」進行立法，5月28日北京人民大會堂內召開的中國全國人大代表會議，以2,878票贊成，1票反對，6票棄權，歷史性兼具爭議性地通過了〈港版國安法〉草案。

中國大陸政府此舉也使香港再現大規模抗議人潮，示威者擔憂此法將動搖一國兩制和港人自治，而此法也深受國際關注。而在中國大陸通過該法後，美國總統川普表示香港不再擁有足夠自治，美國將取消特殊待遇與政策豁免。

此外，香港立法會還於27日，重啟爭議已久的「港版國歌法」草案二讀程序，再次引爆港人罷工、罷市、罷課的大三罷行動，號召發動群眾包圍立法會、上街示威以施壓阻止。國歌法將涉嫌「侮辱、不敬國歌」的行為，視為犯罪，並預計將國歌教育納入中小學教育；條文模糊的灰色地帶，讓港人唯恐遭剝奪言論自由與不表態的權力。然而香港特首林鄭月娥已於6月11日，簽署經立法會通過的「國歌條例」（即「國歌法」）。

4. 澳洲大火肆虐

野火肆虐澳洲多處熱門景點和鄉村地區。法新社

澳洲自去年（2019）9月野火季開始以來，遭遇數十年來最嚴重野火，12月初雪梨籠罩於大片煙霧中，空氣品質達到「危險」等級的11倍，大片土地被燒毀，新南威爾斯省就有900多間房屋被摧毀，當地消防局指出，野火燒毀新省360萬公頃、西澳省120萬公頃、昆士蘭省25萬公頃及南澳省9.1萬公頃的土地，共有超過510萬公頃土地被燒毀，面積相當於哥斯大黎加的大小（約等於1.5個台灣）。

火勢延燒到今年一月，除了總共至少造成28人死亡，葬身火海的動物據估計超過10億隻，對充滿生物多樣性及擁有許多原生種的澳洲更是生態浩劫，亦可能導致許多生物瀕危甚至滅絕。

去年，亞馬遜雨林大火燒毀700多萬公頃土地，以致命野火聞名的加州也有超過10萬公頃被燒毀，前年也被燒毀約40萬4680公頃。

5. 金正恩生死之謎

北韓領導人金正恩。美聯社

美國CNN在4月21日報導「金正恩病危」後，世界各國媒體蜂擁跟進，儘管南韓政府已多次表示，掌握到的消息未顯示金正恩動向有任何異常，外界仍眾說紛紜。

北韓官方媒體朝中社報導，金正恩於5月1日出席順天磷肥工廠竣工典禮，證實金正恩健在。報導指出，金正恩在現場為竣工儀式剪綵，不過僅是照片並未讓外界釋疑。

此外南北韓的關係亦趨緊張，北韓不滿南韓縱容脫北者團體在邊境用氣球朝北韓散發批評金正恩的傳單，金正恩的胞妹金與正6月4日威脅要關閉兩韓聯絡辦公室和廢除旨在降低緊張關係的兩韓軍事協議。北韓自9日中午起完全切斷與南韓的聯絡管道，並且把南韓視為「敵人」。金與正更於13日透過朝中社發表聲明表示，「我覺得已經到了與南韓當局一刀兩斷的時刻，我們很快就會採取下一步行動」，並表示對南韓的下一步就是軍事行動。

北韓16日炸毀開城工業區內兩韓聯絡辦公室。路透

6月16日，北韓宣稱這是針對脫北者施放反北韓傳單的對應措施，炸毀位於北韓開城的兩韓聯絡辦公室，外界認為北韓這一炸有3伏筆「制韓、逼美、球丟北京」。

6. 英國正式脫歐

「英國已經脫離歐盟！」在英國離歐洲最近的多佛海岸，由脫歐派的Sky News主辦的脫歐聲光倒數派對。歐新社

英國2016年脫歐公投由脫歐派勝利，經過漫長的與國會、歐盟談判不順利，梅伊也因此下台辭去首相與保守黨黨魁，脫歐大將強生上任新首相，並於2020年1月31日深夜11時（台灣時間2月1日早上7時）正式脫離歐盟，結束47年的歐盟成員國身分。英國首相強生在脫歐倒數一小時透過社群媒體表示，「今晚不是結局，而是一個開始，是國家重生和改變的時刻」。

分手後的英歐還將處於「緩衝期」，英國仍得遵守歐盟法規與制度；但接下來的新貿易關係、新國防合作、以及複雜的法規銜接及移民、邊境管控問題，必須在11個月內完成談判並結束立法，若雙方無法如期完成談判，英國仍有可能走回「無協議脫歐」、「硬脫歐」的翻臉結局。

7. 2020美國總統大選

ABC、華郵民調：白登領先川普幅度擴大，達十個百分點。 法新社

美國第59屆總統選舉將於今年11月3日舉行，同時眾議院及參議院也會進行改選產生第117屆美國國會。4月8日伯尼·桑德斯自「超級星期二」（總統候選人初選）無力翻盤後宣布退出初選，民主黨正式提名美國前副總統喬·拜登為候選人，挑戰現任共和黨總統川普。

而從新冠肺炎在美造成嚴重影響、經濟衰退、非裔佛洛伊德死於警察暴力引發全美示威潮等事件，川普民調數字不樂觀，由美國廣播公司與華盛頓郵報(ABC、Washington Post)發表的最新民調顯示，拜登的支持度領先川普十個百分點；然而，在所有註冊選民當中投票意願卻僅僅佔50%，這項結果顯示拜登將面臨是否有能力激化選民、讓民眾再次對選舉產生熱情的挑戰。

8. 載人火箭 太空旅行新時代

美國SpaceX獵鷹九號火箭搭載飛龍號太空船，五月卅日在佛州甘迺迪太空中心升空。 法新社

富豪企業家馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）打造的「獵鷹九號」火箭，5月30日下午（台灣時間31日早上3時22分）成功發射，將搭載二名美國太空人的太空船「飛龍號」順利送上地球軌道，正式宣告美國在2011年後重返太空，也是美國太空計畫首度使用民間企業的火箭和太空船升空，寫下歷史新章也開啟商業太空旅行新時代。

太空總署兩位太空人53歲的赫利與49歲的貝肯，在升空數分鐘後順利進入地球軌道，31日成功登上國際太空站準備停留四個月。這次發射使用的發射台曾於50年前將阿波羅計畫太空人送上月球。

9. 伊朗蘇萊曼尼之死

美軍針對伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼的暗殺行動，觸動雙方多年仇恨神經。 圖／美聯社

1月2日深夜，伊拉克首都巴格達驚傳重大軍事變故，革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem al-Soleimani）在巴格達遭美軍空襲炸死，隨後，伊朗革命衛隊8日總共朝駐伊美軍基地發射了「22枚彈道飛彈」報復，接著9日又發生載滿176人的烏克蘭國航，在德黑蘭遭伊朗「誤射」，全機墜毀無人生還。「第三次世界大戰」也一度成了全球網路的熱門關鍵字。

10. NBA球星柯比布萊恩意外墜機過世

NBA前湖人球星布萊恩墜機身亡。 路透

美國NBA籃球巨星Kobe Bryant（柯比布萊恩）——美西時間1月26日上午10點，證實死於直升機墜機意外，享年41歲。Kobe與其他8名成員搭乘著私人直升機賽考斯基S-76從洛杉磯西南郊的橘郡家中出發，但行經洛城西北的卡拉巴薩斯市（Calabasas）時，飛機卻因不明原因墜地爆炸。

據報導布萊恩帶著13歲的二女兒吉安娜（Gianna），前往加州千橡市曼巴籃球學院參加比賽，而布萊恩負責執教女兒的比賽，兩人同搭上直升機，最後和機上另外7名乘客全數在這場墜機事件中罹難。相關消息衝擊性地震撼了世界體壇，讓廣大球迷和運動員陷入震驚和悲痛。