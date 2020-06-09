學測55%校系採數學 國立占77%

大學招聯會上月公告一一一學年各校系學測是否參採數學，數學科普團隊「數感實驗室」與和平高中數學教師黃俊瑋分析，全國僅五成五校系要採數學，但國立大學占七成七。台灣大學政治、經濟系甚至選採難度高、適合自然組的數Ａ。數學系教授表示，數學能考出邏輯思考力，是前段校系的參採考量之一。

數感實驗室說，僅五成五校系採數學，但錄取分數較高的國立大學占七成七，這反映數學向來是比較「嚴峻」的考科。按學群分，全國僅六成五財經學群要看數學，但國立大學相關科系全都參採。全國法政學群科系僅四成七要看數學，國立大學占比逾八成。國立大學另有超過四成的外語科系、五成的傳播科系要看數學，全國占比僅兩成。

一○八課綱高中數學提早在高二分流，一一一學年學測數學還分適合理、工、醫和部分商科參採、較難的數Ａ，以及適合文、法、藝術科系參採、較易的數Ｂ，給學生自由選考。

但台大經濟系、政治系都採計數Ａ。台大政治系主任張佑宗說，此舉非標新立異，而是近來政治學結合大數據、實驗，和計量研究有關的學習內容增加。且憑學測成績入學的個人申請招生人數僅占全系三分之一，並非全部。

台大數學系教授李瑩英說，數學是所有量化知識的基礎，也是用於溝通抽象觀念和邏輯的學科。台師大數學系教授謝豐瑞說，考數學可測出學生的邏輯思考能力，好的邏輯有助理解艱澀內容。不過我國高中的數學難度已高於很多國家，數Ｂ不是較簡單，而是融入更多應用實例，她認為更適合銜接社會科學相關科系的大一基礎學科。

從近年四技二專統測報考人數來看，商管、餐旅、設計學群人數占比多於理工，學者認為，這也反映後段學生傾向選讀數學需求低的校系。台科大校長廖慶榮說，理工領域學習門檻高，有學生覺得微積分等科目很難，即便知道餐旅產業低薪化，還是報考相關科系。教育部說，餐旅和藝術人才培育過剩，已禁止這兩學群增設新系，但鼓勵資通訊科系增設名額。