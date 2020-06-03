申請入學5選4有校系只採國文 每年近萬高職生報考學測

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
四技二專甄選入學第一階段篩選結果今天公布。報系資料照
四技二專甄選入學第一階段篩選結果今天公布。報系資料照

四技二專甄選入學第一階段篩選結果今天公布。技專校院招生委員會聯合會統計，今年報名人數有5萬4627人，比起去年銳減近萬人；但招生名額仍有4萬5257個招生名額（含青年儲蓄帳戶組），僅比去年少2000人。私立科大也人人自危，就怕自己成為少子化招生重災區。

少子化危機，高教生源逐年下降，又以技專校院首當其衝。今年統測比去年少1萬5000多人報考，考生剩9萬5135人；四技二專甄選入學也隨之受到影響，各校招生名額變化不大，考生卻雪崩式下跌。反觀大學學測仍有13萬名考生，個人申請入學報名人數也僅少3000多人。

升學輔導平台「大學問」執行長魏佳卉分析，統測考生愈來愈少，主因有二，一是少子化趨勢，二是多元入學管道及學測「5選4」門檻降低，不少高職生同步報考學測。這也是為何大學申請入學的衝擊不如四技二專甄選入學。

且生源減少，四技二專甄選入學招生名額卻變化不大，導致今年5萬4627名考生，有5萬0409人通過一階篩選，通過率高達9成2，創新高。魏佳卉說，不少私立科大現在都「緊張到爆」，就擔心自己成為招生重災區。

龍華科大校長葛自祥表示，今年是少子化危機「比較陡」的第一年，之後甄選入學狀況「還會更悲慘」。且去年起，學測科目最多採計4科，有些私立大學科系甚至只採計單科，吸引不少高職生報考學測，「就從申請入學跳到一般大學去了」。

葛自祥也說，有北市一間國立高職，往年高職生考學測比率只有1成，但今年已成長到1/3；相較之下，統測因採計專業科目，高中生考統測者少之又少，認為多元入學管道不利於科大招生。

技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶表示，高職生確實有同時報考統測及學測的狀況，但近三年人數維持在9000至1萬人，今年並沒有顯著成長。教育部近年推動多元入學政策，招生成為「市場自由機制」，但技專校院重視實務訓練，競爭力未必不如一般大學。

學測 統測 少子化 四技

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