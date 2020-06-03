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台北啟明學校大學榜單破紀錄　學生故事藏洋蔥　

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
啟明學生高聖哲身障甄試考取台灣大學社工系繁星錄取政治大學政治學系。圖／台北市立啟明學校提供
啟明學生高聖哲身障甄試考取台灣大學社工系繁星錄取政治大學政治學系。圖／台北市立啟明學校提供

109學年度身心障礙者學生升學大專校院甄試上月放榜，台北市立啟明學校創下創校紀錄，共有5位學生考取國立大學，普通科學生高聖哲錄取台灣大學社會工作學系，為近30年來首次；音樂科學生黃子優父親早逝、母親罹癌，仍努力向上，希望成為媽媽的肩膀，在學期間考取街頭藝人證照以及按摩證照，錄取台灣藝術大學音樂學系，希望自己能成為職業歌手。

高聖哲國中就讀大理高中國中部，當時視力一切正常，卻因罹患雷伯氏症基因問題，視力僅剩下0.02，陸續住進醫院長達半年之久，也因為吃藥，導致身體浮腫，原先個性開朗的他，也變得自卑，但他沒有被打倒，透過運動、看影片、聽音樂，情況慢慢穩定，自己也妥善運用時間，不僅繁星錄取政大政治系，身障甄試更考取台大社工系。

高聖哲說，平常會透過補習影片來加強弱科，讀書都喜歡自己讀，不喜歡結伴。錄取台大後確實有點小壓力，擔心課業跟不上，先前在營隊認識一位社工，近期會找他「先修」，且自己個性衝，家人對自己科系選擇也很訝異，進入社工系後將虛心學習。

音樂科學生黃子優，4、5歲確診為水晶體移位，看東西非常吃力，要比別人花上更多時間，高中從桃園北上讀啟明，也讓她拾起小時候的歌唱夢，她主修唱歌，也會彈鋼琴，但看譜非常吃力，通常都要先背譜，才有辦法彈唱。

黃子優父親在她高三那年病逝，母親在父親過世後三個月確診食道癌，黃子優坦言，當時一度有不好的念頭，後來媽媽告訴她「為了三個小孩，她會努力好起來」，也讓黃子優重振信心，決定當媽媽的肩膀，在學期間還考取街頭藝人，還考了按摩證照，希望能分擔家計，如今考取台藝大音樂學系，希望未來能當職業歌手，媽媽現在身體也好轉，讓她稍微能放心。

啟明學生黃子優身障甄試考取台灣藝術大學音樂學系，未來有著音樂夢。圖／台北市立啟明學校提供
啟明學生黃子優身障甄試考取台灣藝術大學音樂學系，未來有著音樂夢。圖／台北市立啟明學校提供

社工 台大

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