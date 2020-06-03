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台北啟明學校大學榜單破紀錄 學生故事藏洋蔥
109學年度身心障礙者學生升學大專校院甄試上月放榜，台北市立啟明學校創下創校紀錄，共有5位學生考取國立大學，普通科學生高聖哲錄取台灣大學社會工作學系，為近30年來首次；音樂科學生黃子優父親早逝、母親罹癌，仍努力向上，希望成為媽媽的肩膀，在學期間考取街頭藝人證照以及按摩證照，錄取台灣藝術大學音樂學系，希望自己能成為職業歌手。
高聖哲國中就讀大理高中國中部，當時視力一切正常，卻因罹患雷伯氏症基因問題，視力僅剩下0.02，陸續住進醫院長達半年之久，也因為吃藥，導致身體浮腫，原先個性開朗的他，也變得自卑，但他沒有被打倒，透過運動、看影片、聽音樂，情況慢慢穩定，自己也妥善運用時間，不僅繁星錄取政大政治系，身障甄試更考取台大社工系。
高聖哲說，平常會透過補習影片來加強弱科，讀書都喜歡自己讀，不喜歡結伴。錄取台大後確實有點小壓力，擔心課業跟不上，先前在營隊認識一位社工，近期會找他「先修」，且自己個性衝，家人對自己科系選擇也很訝異，進入社工系後將虛心學習。
音樂科學生黃子優，4、5歲確診為水晶體移位，看東西非常吃力，要比別人花上更多時間，高中從桃園北上讀啟明，也讓她拾起小時候的歌唱夢，她主修唱歌，也會彈鋼琴，但看譜非常吃力，通常都要先背譜，才有辦法彈唱。
黃子優父親在她高三那年病逝，母親在父親過世後三個月確診食道癌，黃子優坦言，當時一度有不好的念頭，後來媽媽告訴她「為了三個小孩，她會努力好起來」，也讓黃子優重振信心，決定當媽媽的肩膀，在學期間還考取街頭藝人，還考了按摩證照，希望能分擔家計，如今考取台藝大音樂學系，希望未來能當職業歌手，媽媽現在身體也好轉，讓她稍微能放心。
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