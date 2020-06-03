四技二專甄選入學今公布一階篩選結果 通過率9成2

技專校院招生委員會聯合會今天公布109年四技二專甄選入學第一階段篩選結果。今年報名人數有5萬4627人，招生名額為4萬5257名（含青年儲蓄帳戶組），且每位考生至多可報名3個科系；共計5萬409人通過第一階段篩選，篩選通過率達92.3%，比去年增2.2%。

第二階段備審資料由考生自行網路上傳，但上傳截止日由各校自訂。

聯合會表示，第二階段報名繳費查詢為一獨立系統，與上傳資料系統的作業順序互不影響，考生可自行決定優先操作順序。提醒考生務必於各校所訂截止時間內完成第二階段報名（含備審資料網路上傳）及繳費作業，才算完成第二階段報名。

各科系「必繳項目」及「選繳項目」，考生須將每一項目分項製作成PDF檔案後，再逐一上傳。分項上傳後，系統自動於每一檔案前加上項目分隔頁，提供甄試學校易於審閱每一檔案，因此考生須依項目逐一上傳資料，不可一次上傳所有檔案。考生上傳檔案限用PDF格式，且每一項目檔案上限為5MB，每個校系所有審查資料項目檔案總容量上限10MB。

聯合會主任王錫福表示，考生上傳備審資料後，要再次進入備審資料上傳系統，查看科系確認狀態欄，如果出現「已確認」字樣，才代表已成功上傳。